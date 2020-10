Por la brecha cambiaria y precios en baja, ofrecen descuentos de hasta 30% para comprar propiedades en pozo

La brecha cambiaria y la baja en el costo de la construción abrió una ventana de oportunidad para los inversores, que se animan a hacer ofertas agresivas y, con los dólares en la mano, consiguen descuentos de hasta un 30% para adquirir inmuebles desde el pozo.

En este sentido, el producto estrella son las unidades en proyectos a los que les falta hasta un año de obra. Buscan cancelar la mayor parte posible y asegurarse la posesión en un plazo relativamente corto.

La reapertura de todo tipo de obras en la ciudad, tras haber permanecido frenadas 7 meses por la cuarentena, dio un último impulso para tomar una decisión. Con la construcción en marcha, la posibilidad de convertir los dólares en ladrillos es mucho más certera.

La oportunidad se presenta con más fuerza aún, si se tiene en cuenta que, según un relevamiento realizadopor ZonaProp, los precios de los departamentos en pozo en la ciudad acumulan una baja del 12,3% en relación el primer trimestre de 2019. El mismo período, el costo de construcción en dólares –tomando un promedio entre oficial y contado con liquidación– tuvo una caída del 49,5 por ciento.

"Estamos accediendo propuestas menores de las que hubiéramos aceptado en otro momento. Tenemos algunas unidades que estaban cotizadas a u$s 3000 el m2 y tomamos ofertas de u$s 2500. A nosotros, nos sirve. No solo porque cayeron nuestros costos, sino porque vemos que hay oportunidad para la compra de tierra", dice Elbio Stoler, fundador y director de ADN Developers.

El desarrollador destacó que un departamento con un precio de lista de u$s 200.000 se puede llegar a conseguir por u$s 150.000, si se cuenta con los billetes en la mano.

El costo de la construcción, agrega, es otro de los incentivos. En la actualidad, con salarios que corren detrás de la inflación y una gran cantidad de materiales a valor dólar oficial, el precio de metro cuadrado de desarrollo está en uno de los niveles más bajos de los últimos años. Y, aunque todavía hay margen para que caiga un poco más, en el mediano plazo, debería volver a subir al promedio de de alrededor u$s 3000.

"En proyectos avanzados, se obtienen descuentos importantes, si hay cash para cerrar la operación. Estamos teniendo ofertas de este tipo en este momento y se llega a descuentos de hasta el 20% por esas formas de pago", dice Alberto Fernández Prieto, presidente de la desarrolladora Fernández Prieto.

La ventaja de buscar un edificio avanzado es que hay una mayor certidumbre de que ese proyecto se va a finalizar. Y, si el vendedor ya tiene en vista iniciar otro proyecto, tener los dólares le sirve, ya sea para adquirir tierra o comenzar el acopio de materiales.

Esteban Edelstein Pernice, director de Castex Propiedades, dice que, para algunas unidades puntuales, se pueden llegar a conseguir grandes descuentos. Y agrega que este es el momento, porque todavía no empezó a moverse con fuerza el mercado.

"La gente, recién, se está animando a volver a comprar proyectos en pozo. De a poco, va a empezar a haber más actividad y ahí los precios van a subir", señala.

"Hay que comprar barato y vender caro. Hoy lo que está barato es la construcción y hay que apuntar a eso", dice Edelstein Pernice

En la desarrolladora Eidico, que tiene varios proyectos en barrios cerrados en el norte del Gran Buenos Aires, dicen que están recibiendo una gran cantidad de consultas de gente que tiene el capital y quiere invertir. Y, aunque no toman ofertas por el precio total de la unidad, dicen que, para el que tiene los dólares, igual es negocio pagar el anticipo e ir cancelando las cuotas en pesos actualizados por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción.

"Hace unos meses, hicimos el lanzamiento de Santa Ana Joven en Tigre. Las unidades en ese momento estaban entre u$s 90.000 y u$s 100.000. Hoy, los precios se mantuvieron en pesos, pero en dólares ya bajaron a u$s 80.000 y u$s 90.000", dice Jorge von Grolman, gerente comercial de Eidico.

La ventana está abierta todavía, dicen en el sector. Es el momento de atravesarla antes de que se cierre.