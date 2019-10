Pese a la devaluación, Buenos Aires sigue siendo la segunda ciudad más cara de América latina

A pesar de la devaluación de agosto, y a que los precios del metro cuadrado ya habían bajado 2,3% en dólares durante el primer semestre, Buenos Aires sigue siendo la segunda ciudad más cara de América latina, deacuerdo con el Relevamiento Inmobiliario (RIAL) que elabora el Centro de Investigación y Finanzas (CIF) de la Univesidad Di Tella (UTDT), en colaboración con Navent, la empresa dueña del portal Zonaprop.

Según el informe, el mes pasado, las ciudades con el metro cuadrado más caro de América latina fueron Santiago de Chile (u$s 3453), Buenos Aires (u$s 3054), Montevideo (u$s 3021) y Rio de Janeiro (u$s 2819).

Por el contrario, las más baratas son Guadalajara (u$s 1184), Quito (u$s 1290), Bogotá (u$s 1291) y Córdoba (u$s 1665).

El RIAL reporta el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de nueve países de América latina, que son comparables a lo que, en Buenos Aires, son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta.

El cómputo se hace a partir del precio pedido en páginas de avisos clasificados de inmuebles, mayormente, pertenecientes a la empresa Navent (Zonaprop).