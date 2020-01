Pese a la crisis, aumenta la ocupación de oficinas clase B

Pese a la crisis, el segmento de oficinas clase B terminó 2019 con un 36% más de demanda que un año atrás. Así, la superficie alquilada a diciembre último fue de 44.975 metros cuadrados, según indica un relevamiento realizado por el Cushman & Wakefield.

La vacancia en el mercado de oficinas no premium, detalla el documento, estuvo marcada por un leve y continuo descenso hasta llegar al 8%, En tanto, la superficie disponible representó un 5,2% menos que en 2018.

Ese 8% promedio de vacancia contempla el 8,4% que se relevó en la zona céntrica y el 6,9% de la zona no céntrica. Los submercados con índices más altos de vacancia son Nodo Panamericana - General Paz, con 32% de vacancia, y Puerto Madero, con 13,8%. En tanto, los que ofrecen menos superficie disponible son Libertador CABA (1,9%) y Corredor Dardo Rocha (3,5%).

El submercado con más cantidad de metros cuadrados libres continúa siendo Puerto Madero, con casi 25.000 metros, mientras que Microcentro y Catalinas - Plaza Roma le siguen con algo menos de 20.000 metros. En la parte inferior de esa escala Corredor Dardo Rocha, Corredor Panamericana y Libertador CABA no llegan a los 3000 metros disponibles.

"El año pasado fue un buen año para el mercado corporativo. En clase B y en el segmento premium, pese a la recesión que atraviesa la economía", señaló Hernán Castro, broker senior de Cushman & Wakefield.

En tanto, el precio de alquiler pedido volvió a descender para establecerse en un promedio de u$s 19,3 mensuales por metro cuadrado. Los submercados que presentan el precio más alto son Libertador CABA y Libertador GBA, donde se sitúa en u$s 22, y los valores más bajos se registran en Microcentro, Corredor Panamericana y Corredor Dardo Rocha, con u$s 17.