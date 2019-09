Oficinas, un mercado que se defiende

El mercado de oficinas en general, y el corporativo premium en particular, tiene una dinámica propia, si bien también sufre los avatares de la economía. Alejandro Badino, director de gerenciamiento de la Colliers International, describe: "El mercado de oficinas corporativas es sensible a los efectos de la economía. Pero ha demostrado ser el producto que mejor se defiende de las turbulencias. Tanto los propietarios de este tipo de inmuebles como sus ocupantes tienen una visión de largo plazo y no buscan vender o comprar como lo haría un inversor con un activo financiero. Siempre ha sido escasa la oferta de inmuebles corporativos en venta y -con el control cambiario- el desafío será encontrar propietarios dispuestos a vender".

En tanto, Rafael Valera, broker senior de Cushman & Wakefield, agrega: "Al ser tan reciente la devaluación y la regulación de compra de moneda extranjera, el mercado se encuentra en proceso de asimilación. De todos modos, estamos registrando la forma de pago como el punto central en la negociación de nuevos alquileres en todos los segmentos, si bien continuamos viendo valores estables, sustentados en la reducida vacancia que existe".

Según el último informe del mercado de oficinas que elaboró Cushman & Wakefield, en Buenos Aires bajó levemente el precio de la renta de los espacios corporativos premium durante el primer semestre de 2019. Actualmente, el promedio es de u$s 31,5 por mes el metro cuadrado. En cuanto a la vacancia, se mantiene baja -6,9%. Entre las seis ciudades relevadas en el informe, la única que se ubica por debajo de ese porcentaje es Santiago, con 3,7%. A su vez, la capital argentina es la que presenta mayor superficie de oficinas premium proyectadas y en construcción en la región, con un total de 991.254 metros cuadrados a entregar hasta 2023.

Al respecto, Carlos Spina, gerente Comercial de la desarrolladora Argencons, sostiene: "En lo estructural, el mercado de oficinas sigue bien para adelante. El panorama macro no cambió en cuanto a que sigue subofertado, comparado con países de la región. Pero, mientras dure el cepo, hay que tener en cuenta que los contratos de alquiler en dólares se cobran (a la cotización) oficial y eso hará que la rentabilidad baje. Lo que empieza ahora a faltar es la financiación".

Argencons avanza con el desarrollo de Distrito Quartier en la zona de Retiro, un complejo de 115.000 m2 de usos mixtos (residencial, oficinas y comercial) que se apalanca con un fondo cerrado de inversión creado junto al grupo Allaria, en el marco de la ley de sinceramiento fiscal.

En tanto, Mariano Vega, gerente de Administración y director de Raghsa, una de las mayores desarrolladoras de oficinas AAA, opina: "El mercado se mantiene estable. El segmento está sano. En el sector de oficinas corporativas en Buenos Aires no se liberaron grandes espacios producto de reducción o cierre de operaciones. A pesar de la coyuntura, tenemos muy buena recepción de las empresas. Los precios de los alquileres están bajos comparados con la región y no hay expectativas de que bajen más". Raghsa construye actualmente su Centro Empresarial Libertador en Núñez, edificio de 62.000 m2 rentables con 26 plantas libres.

Proyecciones

El impacto de las PASO y las recientes medidas de control cambiario "volverán a transformar el mercado inmobiliario en un refugio de valor en general, sin importar el tipo de inmueble. Por lo tanto, es de esperar que se reduzca la oferta y que las empresas vuelvan a buscar la protección de su capital en el mercado del real estate mientras se alcanza una etapa de mayor certidumbre", prevé Badino.

Para Valera, si bien los proyectos lanzados durante 2019 "continuarán a plena marcha de ejecución, aquellos desarrolladores que poseen proyectos en cartera están esperando señales del futuro rumbo para contar con la claridad necesaria antes de comenzar a construir". Sin embargo, el directivo de Raghsa afirma: "Somos optimistas porque tenemos una demanda interesante, con empresas que no reducen su actividad, que están consolidándose e incluso con requerimientos de más espacio. La expectativa es seguir construyendo. Es una rueda que siempre está en movimiento".