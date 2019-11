Los precios de las propiedades caen 1,6% en el año

Octubre fue el séptimo mes consecutivo en experimentar un descenso en las cotizaciones de compra-venta de propiedades, según un estudio del sitio especializado Zonaprop. Desde marzo de 2019, la caída acumulada en los valores es del 1,6% y afecta al 90% de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, indicó el informe.

Los barrios más permeables a la caída de precios son La Boca y Vélez Sarsfield, con un descenso del 4% interanual, y Villa Santa Rita, con una disminución del 5% en los últimos 12 meses. De todos modos, algunos barrios resisten esta tendencia y mantienen un incremento interanual en sus precios promedio: Paternal, con el 4%, y San Nicolás y Liniers, con el 3%.

En este contexto, el precio promedio de un departamento en la Ciudad alcanza los 2.518 dólares el m2, cifra 0,3% inferior a la de septiembre último. El precio medio de un departamento de dos ambientes y 50 m2 alcanza los u$s 132.000, mientras que un departamento de 3 ambientes y 70 m2 llega a u$s 185.000.

El rango de valores en la ciudad encuentra su máximo en Puerto Madero, con una cotización promedio de u$s 5.739 el metro cuadrado, seguido de Palermo, a u$s 3.499, y Las Cañitas, a u$s 3.483 el metro cuadrado.

En la zona media se ubican Saavedra, con u$s 2.695 el m2; Parque Centenario, u$s 2.537; Centro y Microcentro, u$s 2.395; Boedo, u$s 2.265, y Flores, u$s 2.192 dólares el metro cuadrado promedio.

Los valores más bajos se encuentran en Parque Avellaneda, u$s 1.732 el m2; Constitución, u$s 1.716, y Villa Lugano (el valor mínimo de CABA), con u$s 1.230 el metro cuadrado.

Con respecto a los alquileres, su incremento ronda el 26,1% en lo que va de este año, según los registros de Zonaprop. Esta cifra se ubica por debajo de la inflación que sobrepasa el 38%, lo que implica una baja real del precio de más de 10 puntos porcentuales. En promedio, alquilar un departamento de dos ambientes en la ciudad cuesta $ 16.898 por mes, lo que arrojó una suba del 2,8% en octubre.

Por otra parte, las cuotas de los créditos UVA registraron una suba del 38,2% en lo que va de 2019, por encima del aumento de los alquileres de mercado.

De todos modos, los inquilinos sintieron el golpe de los aumentos. Según una encuesta de Zonaprop entre sus usuarios, el 30% de quienes alquilan debió mudarse recientemente a una alternativa más económica. Para cumplir ese objetivo, un 79% de los encuestados debió cambiar de barrio, dijo.

En cuanto a la rentabilidad que ofrecen las propiedades, la relación alquiler/precio bajó a 2,9% anual, un nuevo mínimo histórico. La caída del precio del alquiler medido en dólares (consecuencia de la devaluación) es mayor a la baja del precio de las propiedades.

Actualmente, se necesitan 34,6 años de alquiler para recuperar la inversión, es decir, un 22% más que hace un año.

Constitución (4,1%), Balvanera (3,5 %) y Monserrat (3,4%) se mantienen como los mejores barrios para inversores que buscan renta, mientras que Núñez (2,6%), Belgrano (2,6%) y Puerto Madero (2,2%) son los menos atractivos.