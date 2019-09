Las propiedades acumulan una caída de precio de 0,9%

El mes que pasó se registró la quinta caída consecutiva en los precios de compraventa de inmuebles. Así, desde marzo, las propiedades acumulan una merma del 0,9%, según destacó un informe elaborado por sitio Zonaprop .

La tendencia a la baja se presenta en el 85% de los barrios de la ciudad. Parque Chas (7%), La Boca (7%) y Núñez (4%) son los barrios con mayores bajas interanuales en el precio. Sin embargo, hay barrios que salen de esta tendencia bajista y han experimentado incrementos: Paternal y Liniers han sufrido un aumento del 6% en los últimos doce meses, mientras que Villa Luro tuvo una suba del 5%.

Con respecto a los precios en sí, el valor medio de un departamento en la ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2537 el m², de manera que registra una caída de 0,3% en relación al mes anterior. En tanto, un departamento de dos ambientes y 50 m² tiene un precio promedio de u$s 133.000, mientras que uno de 3 ambientes y 70 m² alcanza los us$ 186.000 promedio.

Actualmente, la situación del mercado inmobiliario con respecto al año pasado muestra grandes discrepancias como consecuencia de la corrida cambiaria. En junio de 2018, el 69% de los barrios registraba un incremento en el valor de los inmuebles, no obstante, a partir de marzo de este año, los precios en el 70% de los barrios iniciaron una tendencia descendente.

Los barrios que presentan los precios más altos son: Puerto Madero (u$s 5777 el m²), Palermo (u$s 3508 el m²) y Las Cañitas (u$s 3494 el m²). En el rango medio de valores se encuentran Saavedra (u$s 2723 el m²), Parque Centenario (u$s 2553 el m²), Abasto (u$s 2411 el m²), Boedo (u$s 2285 el m² y Monserrat a u$s 2202 el m²). Finalmente, la zona con precios más accesibles involucra a los barrios de La Boca a (u$s 1746 el m²), Constitución (u$s 1741 el m²) y Villa Lugano (u$s 1238 el m²).

Contrariamente a lo que sucede con las operaciones de compraventa que registran estancamiento o descenso, los alquileres presentan un panorama diferente, ya que los precios tienden al alza. De hecho, 2019 registra un incremento del 19,6% en lo que va del año. En la actualidad alquilar un departamento de dos ambientes en la ciudad cuesta $ 16.019 mensuales, monto que registra un aumento del 2% respecto del mes pasado.

El precio que presenta el mercado inmobiliario en la mayoría de los barrios para un departamento de dos ambientes es de entre $ 14.650 y $ 17.500 por mes. Constitución (43%) y San Telmo (39%) son las zonas con mayor incremento interanual en los precios de alquiler.

En cuanto a los costos de construcción, los precios presentan los niveles más bajos desde 2012. La devaluación de mayo 2018 generó un descenso medido en dólares que persiste hasta hoy. El costo promedio de construcción por metro cuadrado es de u$s 2537, es decir, un 21% menos que el registrado en abril de 2018.

A raíz de la devaluación, el precio de los alquileres se mantiene bajo en relación con el valor de los inmuebles

Otra arista del mercado inmobiliario que evidencia la situación del país es la rentabilidad. La relación entre el alquiler y el precio se encuentra en un 3,2% anual, es decir, en zona de mínimos históricos. La devaluación del peso de 2018 mantiene el alquiler medido en dólares en valores bajos con relación al precio de las propiedades.

Actualmente, se necesitan 31 años de alquiler para recuperar la inversión. Constitución, Balvanera y Parque Patricios se mantienen como los mejores barrios para inversores que buscan renta, ya que allí el recupero de la inversión se alcanza en 25 años.