Las inmobiliarias esperan que las inversiones de pozo salven al mercado este año

"El 2019 fue el peor año de la historia argentina, desde que se tiene registro de la actividad inmobiliaria", destacó el Colegio de Escribanos porteño a fines del año pasado, cuando dio a conocer las cifras del mercado en diciembre.

Sin perspectivas de recuperación, el 2020 empezó, incluso, peor. La compraventa de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires registró en enero la peor marca de la historia. Según la misma entidad, se realizaron en total 1390 operaciones, lo que significó una caída interanual del 31,5%. La cifra superó el bajo volumen de febrero de 2002, cuando se realizaron 1557 transacciones.

"Los números alcanzados recientemente son los más bajos desde 1998, año en que empezó a medirse la compraventa de inmuebles en la Ciudad", señaló Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), en el marco de la presentación de "Estudiante inquilino guiado", una iniciativa que aspira a proteger a los jóvenes de estafas en alquileres, que se llevó adelante en la sede de Cucicba.

En este contexto, representantes de colegios profesionales que agrupan a más de 26.000 corredores de todo el país aseguraron que la mayoría de las operaciones que se concretan están relacionadas a la inversión de pozo. "La venta de inmuebles usados está frenada, prácticamente no se realizan operaciones. Buena parte de quienes se inclinan por las unidades en construcción son jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda y parejas, que abonan en cuotas y con la ayuda de su frupo familiar", aclaró Pepe.

La compra de propiedades desde el inicio de las obras resulta atractiva no solo para quienes desean ser propietarios, sino también para para quienes apuestan por esta modalidad como opción de inversión. Las ventajas son varias. Entre ellas, sobresalen el acceso a precios preferenciales, entre un 20% y un 30% por debajo de los valores de entrega de las unidades, y, sobre todo, la posibilidad de adquirir inmuebles en construcción en pesos, que luego se venden en dólares, con una valorización futura.

Pero las expectativas de los referentes de Real Estate no son alentadoras. Aunque todavía no se conocieron las cifras de febrero, se prevé que el desplome correspondiente al segundo mes del año sea mayor al de enero. "El índice de febrero va a ser aún más bajo. Hace dos años estamos en caída libre, con un mercado totalmente paralizado", comentó Pepe, y añadió que las provincias se encuentran trabajando de forma conjunta en la sistematización de datos, para unificar las estadísticas a nivel nacional. "Es posible que en los próximos meses, si no cambian las condiciones, esto siga así", agregó.

"El mercado está expectante de lo que sucederá con la economía y la cotización del dólar. Si no se logra bajar la inflación, es difícil que haya un repunte, al igual que lo que ocurre en otras industrias. Quienes no tienen la necesidad de comprar tomaron una actitud de wait & see", expresó el titular de Cucicba.

Al respecto, el sector le acercará al Gobierno un pedido de estabilización de la macroeconomía que ayude a revitalizar el mercado, que incluirá variables como una mayor certidumbre, la baja de la inflación y una menor volatilidad cambiaria. Además, le solicitará el regreso de créditos hipotecarios.

Sobre la propuesta presentada, se trata de un proyecto articulado entre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (Cpcpi). La guía "Estudiante inquilino cuidado" apunta a que los alumnos que estudian y viven en Córdoba tengan "una herramienta que les permita conocer sus derechos y sus obligaciones a la hora de alquilar una vivienda", para así protegerse de la mala praxis y las estafas que se generan en torno a los contratos de alquileres.

De acuerdo a los especialistas, la mayoría de estos episodios ocurren mediante portales web, donde se exhiben propiedades falsas baratas o inmuebles que no brindan los servicios detallados. "Por año, llegan 65.000 jóvenes a Córdoba para iniciar sus estudios allí. Recibimos alrededor de 15 denuncias mensuales por contratos online que se hacen con inmobiliarias fantasma. Segerimos siempre recurrir a profesionales que cuentan con una matrícula", aconsejó Virginia Manzotti, presidenta del Colegio de Córdoba.

Asimismo, se pondrá a disposición de los jóvenes un servicio de asesoramiento inmobiliario y jurídico gratuito para los que tengan la necesidad de alquilar una vivienda en esta provincia. Además, habrá una app donde se podrá consultar la lista de corredores matriculados.

Pese a que la iniciativa surgió en Córdoba, la idea es replicarla a nivel federal y que esté dirigida a todos los inquilinos, y no solo a estudiantes. Por eso, Cucicba tomará como referencia el antecedente cordobés y trabajará en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones educativas porteñas para elaborar una guía que brinde recomendaciones básicas para jóvenes. Una vez creado este instructivo, se avanzará en el armado de una la guía "Inquilino cuidado", que tendrá como target a la población en general.