Hay quienes dicen que se debe a la influencia que la inmigración italiana tuvo en la idiosincrasia argetina. Otros aseguran que se debe a las continuas crisis económicas que ha atravesado el país y cómo aquellas han impactado en las alternativas disponibles para resguardar los ahorros. De una u otra forma, para los argentinos, “los ladrillos” tienen un lugar de privilegio en la mente y en las inversiones y formas de ahorrar, ya sea por la seguridad que brindan, como por la cuota de tangibilidad que poseen.

En el evento “La Oportunidad del Real Estate” que organiza la agencia de comunicación VERBO junto a El Cronista Comercial como Media Partner, con el apoyo de Ström, Grupo Mass y Koifman y la moderación del periodista Maximiliano Sardi, este miércoles 21 de octubre, a las 15 hs, (inscripción en: https://bit.ly/Inscripcion-Real-Estate), se darán cita algunos de los principales desarrolladores de la región para conversar sobre las posibilidades que presenta el sector en el marco de un contexto económico mundial desafiante.

El panel estará conformado por Carlos Rosso de Related Group, Carlos Mora de Weiss Mora Weiss, Daniel Mintzer de G&D Developers, Tomás Calusio de WeWork Argentina, Mauricio Levitin de Peninsula Investments Group y Víctor González Acosta de Habitalis, cuyos desarrollos se asientan principalmente en Uruguay, Paraguay, Miami y Argentina.

Carlos Rosso, presidente de la División de Condominios de Related Group abrirá el evento. El Arquitecto formado en la Universidad de Buenos Aires aportará su visión partiendo de su experiencia desarrollando más de 16.000 unidades en el sur de la Florida y Latinoamérica desde que se unió a la firma en el año 2002. Con más de 100.000 residencias construidas y administradas, 40 años en el mercado, unos u$s 50.000 millones en ventas y más de 1.5 millones de metros cuadrados construidos, la compañía que dirige Jorge Pérez es pionera en Miami y protagonista de la escena mundial.

A continuación será el turno de Carlos Mora, nacido en Andorra hace menos de 50 años y socio de Weiss Mora Weiss, la desarrolladora que lleva a cabo proyectos inmobiliarios en Montevideo y Punta del Este, al otro lado del Río de la Plata. Dos que resaltan por lo icónicos y majestuosos son el Hyatt Centric sede de la célebre cadena de hoteles en la capital uruguaya y los condominios de lujo Imperiale Punta del Este, que constan de 3 imponentes edificios sobre un predio de 13.500 metros cuadrados, entre Playa Brava y Playa Mansa, en Punta del Este.

De este lado del charco, el desarrollador protagonista será Daniel Mintzer, arquitecto por la UBA, magister n Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la UCA y socio de G&D Developers. La empresa que fundó junto a Gabriel Mayo es una de las principales desarrolladoras del país con 45 proyectos realizados y siete en proceso en Argentina, tres en Uruguay y tres en Miami.

Los desarrollos inmobiliarios, claro está, se realizan para satisfacer las necesidades de la demanda, que pueden ser propietarios individuales que buscan un hogar, empresas que buscan espacio de oficina o soluciones que sirvan a ambos, entre otras infinitas posibilidades. Justamente, con el afán de conocer la visión de la demanda, el cuarto orador del evento será Tomás Calusio, licenciado en Administración de Empresas de la UCA y Director de la filial argentina de WeWork, el referente mundial de espacios de trabajo como servicio, que cuenta con más de 800 locaciones en más de 154 ciudades de todo el mundo. En un contexto en el que se observan cambios en el mercado inmobiliario corporativo y las empresas buscan contratos más flexibles y opciones para distribuir a sus empleados en distintas ubicaciones, en lugar de una sola, la visión del principal player a nivel mundial es invaluable.

Luego será el turno de Mauricio Levitin, BBA por la Emory University, MBA de la MIT Sloan School of Management y Managing Director de Peninsula Investments Group, fondo de inversión que administra capitales por más de u$s 1.000 millones en latinoamérica, con foco en desarrollos residenciales y de uso mixto destinados al segmento de ingresos medios, a través de partners locales. Tal es el caso de Altius, la desarrolladora que nace en Uruguay en 2008 y luego se expande a Paraguay, Panamá, México y Argentina, través de sus marcas Bilú, More, Nostrum y Altos del Libertador, llevando a cabo proyectos de todo tipo, desde viviendas y oficinas (Smart Office), hasta consultorios médicos (Smart Clinic) y parques logísticos y parkings (LOT).

Por último, el cierre estará a cargo de Víctor González Acosta, presidente de Habitalis, desarrolladora de Paraguay que integra el grupo que concretó proyectos como el Sheraton, World Trade Center Asunción, Aloft Asunción y, recientemente, nuevas alternativas de viviendas, con el gerenciamiento de la constructora González Acosta & Wood. Con una economía en crecimiento, políticas de incentivos fiscales, una inflación baja y controlada y opciones de financiamiento a largo plazo, Paraguay se ha convertido en la nueva meca del Real Estate en la región. Contar con la visión de uno de los grandes referentes de la arquitectura de Paraguay y la región, dentro del panel, será clave para entender más sobre el futuro del mercado paraguayo.

De esta forma, el evento pretende analizar el mercado del Real Estate, partiendo de su concepción como motor de la reactivación económica para la post pandemia y como instrumento de ahorro e inversión, tanto a nivel local como internacional.