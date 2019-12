La Argentina es el país más caro de la región para montar una oficina. Los precios promedio, en función del tipo de equipos y muebles, varían entre u$s 741 y 2167 por metro cuadrado, según destacó un informe elaborado por el broker especializado en inmuebles corporativos CBRE. Brasil es el siguiente país en el listado y el podio lo completa Chile.

Para la realización del informe se tomó como referencia una planta de 1000 metros cuadrados situada en el distrito de negocios de las principales ciudades del país y en edificios Clase A.

"En Buenos Aires el costo de instalar una oficina de configuración 'tradicional' y con diseño y equipamiento básico va de u$s 742 a 1021 por metro. En un escenario medio, en tanto, oscila entre u$s 1021 y 2167, y para el alto debe calcularse un valor que ronde los u$s 2167", explica el relevamiento.

Por otro lado, si se opta por una configuración 'ágil' -espacio de trabajo compartido, sin posiciones personalizadas-, los valores de montar el espacio de trabajo se incrementan. Así, con un equipamiento básico habrá que desembolsar entre u$s 782 y 1075 por metro cuadrado; en un escenario medio, de u$s 1075 a 2282, y el alto el costo será de alrededor de u$s 2282.

El 10% del costo corresponde a gastos de consultoría, profesionales arquitectos e ingenieros y permisos. Otro 60% se destina a la obra y los costos de construcción. Por último, el 30% restante se destina a mobiliario.

"El cliente que busca un estándar alto suele personalizar los espacios. Cambian el aire acondicionado, la iluminación, busca un tipo específico de alfombra y todo eso incrementa. En cambio en una configuración básica, se intenta reutilizar lo que ya se tiene", explicó Ana González Ferrero, directora de Project Management de CBRE Argentina.

A nivel regional, Buenos Aires y San Pablo presentan costos similares, aunque la ciudad brasileña mostró precios un poco menores. En la otra punta, Lima es la ciudad más económica para equipar oficinas, con valores entre u$s 535 y 940 por metro cuadrado.

"La Argentina es más cara porque tiene altos aranceles a la importación. Y en comparación con Brasil, además, hay una cuestión de escala que hace que el país vecino sea un poco más económico", concluyó.