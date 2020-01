Invierten u$s 15 millones en un mega proyecto inmobiliario en la playa

A cinco minutos de Mar de Las Pampas, avanza un megaproyecto inmobiliario de 400 hectáreas (ha.), con lagunas, centro deportivo, comercial, hípico, club house, balneario y un complejo hotelero a metros de la playa.

Con u$s 15 millones de inversión, El Salvaje Chacras Marítimas lanzó a la venta 280 lotes sobre un total de 800 en tres barrios, de los cuales ya lleva 160 vendidos. Por el momento, hay siete casas terminadas y en uso, y otras más en obra.

"El proyecto incluye tres etapas. Una vez que termine el primer loteo empezaremos con el segundo. Además de abrir las calles, nivelar el terreno y dar acceso a los servicios públicos, invertimos en un sistema hidráulico para que no haya anegamientos en caso de lluvia y el agua vuelva al acuífero, de modo que sólo consumimos el 30% de lo que podríamos, para que sea un proyecto sustentable", explicó Martín Galli, socio de la desarrolladora y constructora BPK, a cargo del proyecto.

Son 800 lotes de 2500 a 3000 metros cuadrados (m2), que cotizan desde u$s 12 por m2, en función de la zona y vistas; así, puede pagarse de u$s 30.000 a u$s 55.000. "Se puede comprar con un 30% de anticipo y pagar el saldo restante en 36 cuotas en pesos, ajustables por el Índice del Costo de la Construcción", dijo.

Para edificar la desarrolladora fijó ciertos requisitos en diseños y superficie. "Debe tener un mínimo de 140 m2 entre superficie cubierta y semicubierta. Nuestra constructora avanzó con algunas obras, con un costo de u$s 750 por m2", comentó.

Para Galli y su socio, Guillermo Cervini, es un buen momento para avanzar con este desarrollo, que comenzó en forma paulatina en 2013, al sumar a inversores cercanos, para ser lanzado oficialmente en 2016. "El crecimiento de la infraestructura y poblacional en la Costa hacen necesarias expansiones residenciales. Si le sumamos la reciente devaluación y las restricciones para acceder a vehículos de ahorro, como el dólar, estamos bien posicionados para atraer demanda, tanto de inversores especulativos como de ahorristas, y de quienes eligen vacacionar la Costa argentina. Hasta ahora El Salvaje tiene siete casa sobre 160 propietarios, pero está llegando al umbral de consolidación. Hay inversión contenida por cuestiones económicas, electorales o particularidades del desarrollo. Para nosotros 2019 fue muy bueno; por el contagio, están empezando a construir más y creemos que este año aumentarán las obras, ya que crece el turismo interno y el costo de construcción es bajo", explicó.

El 70% de los dueños compraron para tener una vivienda (para usar y/o alquilar); el 30%, como ahorro, a la espera de que la tierra gane valor.

BPK ya empezó a construir el Club House con piscinas y spa, que estarán listos para el próximo verano. El complejo hotelero, en 5 ha., será tercerizado o gestionado junto a una cadena hotelera; esperan que las obras se inicien en la próxima temporada. "Ya nos consultaron varias cadenas internacionales. Además de un hotel, podría contar con cabañas y un establecimiento boutique", comentó.

Habrá además un centro comercial en 5 ha. sobre la ruta 11, abierto a turistas de otros balnearios, con comercios, oferta gastronómica y de entretenimiento y un supermercado. "Queremos que sea un nuevo circuito turístico y paseo alternativo, que se suma a la Reserva Natural Faro Querandí, que está a 1 km. También la sede deportiva será abierta a todos", precisó Galli. Incluirá cancha de tenis, fútbol, gimnasios y vestuarios.

Tendrá además tres lagunas, una de ellas de 3 ha., donde se realizarán deportes náuticos no motorizados. Y una sede hípica, con canchas de taqueo, senda ecuestre y caballerizas.