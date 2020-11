Inversiones Real Estate: lanzan proyecto en Paraguay que promete renta de 12% en dólares

Las inversiones más populares de los argentinos con cierto capital para enfocarse en el real estate están ampliándo las fronteras. Tampoco es Uruguay ya el país de la región que más se mira por la estabilidad y el rendimiento de los proyectos sino que se suma ahora a Paraguay como plaza atractiva.

Con una cartera ya de clientes que invierten con esa mirada, Vitrium Capital acaba de desembarcar en Paraguay con El 01 Mburucuyá en Paraguay, su primer proyecto en el país que tuvo una inversión inicial de u$s 10 millones. Se trata de una nueva apuesta a la región por parte de la desarrolladora inmobiliaria que cuenta con proyectos en Argentina y Estados Unidos, pero que, además, logró un sólido posicionamiento en Uruguay con 01 Parque Batlle, 01 Las Artes, 01 Del Centro, 01 Libertador y Carmelo Golf.

De hecho, 01 que también se usa en este emprendimiento en Paraguay es la marca insignia de la desarrolladora para sus poryectos residenciales destinados a la clase media de la región.

“Paraguay es uno de los países con mayor retorno de las inversiones directas y ofrece todas las condiciones que necesita un inversor: estabilidad monetaria y en el tipo de cambio, un plan económico de largo plazo, menos presión impositiva y reglas del juego claras. Estamos muy orgullosos de haber desembarcado en el mejor barrio de la capital con un producto de calidad que, desde toda perspectiva, se presenta como una oportunidad de inversión tanto para el público paraguayo, uruguayo y argentino como para el latinoamericano en general”, aseguró Martín Schulz, CEO de la desarrolladora regional.

“En Vitrium Capital siempre buscamos estar donde el mercado va a estar mañana y, después de la experiencia que tuvimos en Uruguay, vimos en Paraguay una oportunidad para darnos a conocer y crecer regionalmente a largo plazo. En este sentido, desarrollamos 01 Mburucuyá, guiándonos por cuatro pilares fundamentales: diseñar espacios confortables, construir un edificio de calidad, desarrollar amenities funcionales y garantizar la satisfacción de los propietarios”, agregó Federico Gagliardo, fundador y presidente del directorio de Vitrium Capital.

Gagliardo comentó a El Cronista que este año las proyecciones en Paraguay además son alentadoras porque es el país que menos impacto tuvo en la reunión por la crisis de la pandemia. "Si uno de los departamentos de este proyecto se vende mientras se realiza la construcción, calculamos que dejará al inversor una renta de entre 12% y 15% y si la conserva, sobre el costo de la unidad se obtendrá una renta de entre 6% y 8%", dijo, además del diferencial que se obtiene entre el precio de pozo y el de venta posterior.

Detalles de proyecto

01 Mburucuyá contempla 6.228 m2 de superficie distribuidos en 2 torres de 9 pisos con 54 departamentos , planta baja, azotea con sector de amenities y 70 cocheras ubicadas en planta baja, primer y segundo piso.

, planta baja, azotea con sector de amenities y 70 cocheras ubicadas en planta baja, primer y segundo piso. Las terrazas en azotea contarán con 2 parrilleros, SUM, solárium y piscina con vistas a todo el entorno circundante .

. Los departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios serán versátiles, cálidos y luminosos y tendrán grandes ventanales y expansión exterior y parrilla para disfrutar la experiencia de una vista privilegiada de la ciudad. Todos ellos presentarán pisos símil madera natural, porcelanatos en pisos y revestimientos de baños y cocinas, herrajes de acero inoxidable, cocinas eléctricas y carpinterías de aluminio de alta presentación.

Está ubicado en Vicente Flores 1582, en el residencial barrio Mburucuyá, a 100 metros de la Av. Santísima Trinidad, una vía de acceso estratégica a las zonas comerciales más modernas y en constante desarrollo de Asunción.

Conjuga la arquitectura de edificios 01 CERO UNO de Vitrium Capital con la liviandad propia del barrio.

Cuenta con losas centrales que recrearán jardines verticales en sus dos fachadas, su diseño armonizará con la belleza de la ciudad ya que mantendrá un vínculo estrecho con su historia y condiciones estéticas al tomar como referencia la belleza de la flor Mburucuyá, la que le dio nombre al barrio e inspiró el proyecto.

Para ingresar en esta inversión es necesario un capital que parte de los u$s 61.900 para las unidades de un dormitorio (con una superficie promedio de 55,23 m2), desde los u$s 105.800 para las de dos (91,53 m2) y desde los u$s 146.300 para aquellas de tres (118,70 m2).

Adicionalmente, hay 70 garajes que están a la venta a un valor desde u$s 14.000 cada uno.

Un atractivo más, es que se ofrece una financiación a partir de un anticipo del 10%, un 25% al compromiso de compraventa, 55% en 24 cuotas durante la obra y el 10% restante contra entrega, sin gastos de comisión ni ocupación.

Gagliardo explicó además que la compra se hace bajo la legislación paraguaya de forma remota desde la Argentina.