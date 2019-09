Inmobiliarias esperan una flexibilización de la compra de dólares para viviendas

Tras la implementación de los controles cambiarios que restringieron la posibilidad de comprar dólares -llevándola a 0 para las empresas si no es con fines específicos y a u$s 10.000 para los individuos con la excepción del turismo y los gastos en el exterior-, el Banco Central avanzó con una flexibilización de ese 'cepo light' al permitir la compra de hasta u$s 100.000 a quienes tienen créditos hipotecarios aprobados.

Ahora podría dar un paso más y estirar hasta alrededor de u$s 150.000 el límite de adquisición de dólares para la compra de viviendas, según aseguró el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe.

“El tema está incluido para ser tratado en la reunión de directorio del Banco Central" del próximo jueves, afirmó el empresario inmobiliario, aunque también aclaró que "por lo general, la gente que va a comprar una propiedad ya tiene los dólares".

Con respecto a la primera flexibilización (hasta u$s 100.000 para créditos hipotecarios aprobados). Pepe sostuvo que "era un tema urgente" entre los que había hablado con autoridades del Banco Central y Hacienda, ya que tras la implementación de los controles cambiarios, describió, “los bancos no sabían qué hacer porque no podían vender más de u$s 10.000".

La norma para los que tienen los créditos hipotecarios aprobados establece que la compra de esos dólares consiste en anticipar el cupo mensual de u$s 10.000 para atesoramiento por mes. De esta manera, quien compre u$s 100.000 en una sola vez para abonar un inmueble no podrá volver a adquirir moneda extranjera para atesorar por 10 meses.