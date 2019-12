Florida cayó cinco lugares en el ranking de las calles más caras del mundo

La peatonal Florida cedió cinco lugares en el ranking de las calles más caras del mundo, al pasar del puesto 42 que ocupaba el año pasado al 47. En la región, en tanto, cayó de la primera posición a la tercera.

Así, la Zona Rosa de Bogotá lidera el ranking de las calles más caras de América del Sur con el precio más alto de alquiler de u$s 65 por metro cuadrado al mes, por por encima de San Pablo donde los alquileres promedian u$s 62. En tanto en Buenos Aires, el alquiler de un local comercial en la calle Florida está alrededor de u$s 60 mensual.

La devaluación, la caída del consumo fueron claves para la caída de arteria porteña. Pero también se les debe sumar un cambio en hábitos de consumo que hace que los locales de mayor tamaño ya no sean tan demandados.

Un ejemplo de esto es la esquina de Florida y Corrientes, donde durante 25 años Burger King tuvo el local más grande de América latina, que permaneció vacío cerca de seis meses hasta que allí se instaló una sucursal de la cadena de librerías Levalle.

Mirá también Crisis inmobiliaria: la rentabilidad se desplomó al mínimo histórico El retorno promedio llegó a 2,8% anual y se necesitan 36 años para recuperar la inversión. Los precios de venta disminuyeron en el 87% de los barrios de la ciudad

La Noche de las Jugueterías no salvó las ventas: el sector termina un 13% abajo Con el objetivo de alentar la demanda y generar un repunte de la actividad, el sábado 14 de diciembre se llevó a cabo la Noche de las Jugueterías, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

"Hay varios factores que contribuyen a la caída de Florida en la región. Por un lado los países cordilleranos como Perú y, especialmente, Colombia vienen creciendo con fuerza. Eso hizo que sus zonas comerciales empezaran a cobrar relevancia. También Brasil empezó a crecer y. en cambio, la situación Argentina hace que los precios se retraigan", explicó Lucas Desalvo, Gerente de Market Research de Cushman & Wakefield Argentina.

En el contexto actual, los locales más pequeños, de hasta 50 metros cuadrados, tienen una importante rotación. Los que son más grandes son más difíciles de ocupar una vez que se vacían. Una situación completamente distinta a la de hace unos seis años,cuando había lista de espera para alquilar.

Desalvo destacó que hay un cambio que hace que hoy las empresas estén demandando espacios más pequeños. Los bancos tienen menos atención a clientes, los locales de comidas rápidas optan por el autoservicio y las marcas tienen menos salón de ventas, porque crece el comercio electrónico.

"Se trata de una modificación en el mercado que excede el contexto económico", indicó.

El informe anual "Main Streets Across the World" analizó los alquileres de 448 locaciones ubicadas en 68 mercados, el mayor número registrado desde que comenzó en 1988

Asimismo, hoy las marcas están ajustando sus costos y con contratos que normalemente están nominados en dólares, buscan renegociar los precios de los alquileres a la baja o, directamente, mudarse a espacios más pequeños.

El ejecutivo destacó, además, que Chile vive una situación muy particular. Este año la avenida Providencia entró en el ranking en cuarto puesto regional y 51 en el mundo. Sin embargo, la crisis que atraviesa el país trasandino hace unos meses, hizo que todo se paralizara, por lo menos, hasta que haya definiciones sobre la propuesta de reforma constitucional.

La calle Causeway Bay de Hong Kong se ubica como la más cara del mundo, con alquileres que se ubican en un promediode u$s 2462 el metro cuadrado. Le sigue la Quinta Avenida neoyorquina (u$s 2018) y la New Bond Street de Londres, con alquileres anuales que aumentaron un 2.3% en los últimos 12 meses y se ubican en torno a los u$s 1537 por mes.

La parisina Champs Elysées en (u$s 1326) y la Via Montenapoleone de Milán (u$s 1298) completan los cinco primeros puestos. Asimismo, el mayor incremento de alquileres en el top 10 fue el de Pitt Street Mall, en Sydney, que registró un ascenso del 17.9% en los últimos 12 meses para llegar a u$s 965 por metro cuadrado.