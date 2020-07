El salario tocó un mínimo histórico en relación con el valor de los inmuebles

Con un salario promedio se puede adquirir solo el 15% de un metro cuadrado a estrenar en la zona norte de la ciudad, según un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Hace un año, un sueldo permitía comprar el 25% de un metro cuadrado en la misma zona.

El estudio detalla que en mayo se necesitaron 36,9 salarios para adquirir un departamento nuevo y 35,9 para uno usado. De esta manera, el índice de salario real en términos de metros cuadrados (ISRV) presenta el valor más bajo desde que se comenzó a elaborar.

Los precios para el segmento de inmuebles a estrenar se situaron entre u$s 2731 en el barrio de Balvanera y u$s 3913 en Belgrano. En tanto que para los usados los valores oscilaron entre u$s 2242 en Balvanera y los u$s 3474 en Palermo.

Para comprar un dos ambientes usado de 45 metros en Palermo –el barrio con precio más alto en el segmento– se necesitó un poco más 318 salarios. En la otra punta de la escala se situó Balvanera, donde para adquirir una unidad de iguales características hicieron falta 208 sueldos.

El salario considerado por el estudio es la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado, según su serie desestacionalizada. En tanto que para calcular el valor del metro cuadrado se utilizó el precio promedio de un departamento localizado en la zona norte de la ciudad, sobre la base de datos provista por Argenprop.com.

El promedio del precio de oferta del metro para el conjunto de barrios relevados históricamente por la UADE es u$s 3697, lo que representa una caída del 1% interanual para los departamentos nuevos. Por su parte, los inmuebles usados tuvieron un incremento del 2,3% y alcanzaron un promedio de u$s 3336.

"En particular, los valores de departamentos nuevos en Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez mostraron una variación de -2,4%, -0,2%, 2,1% y -2,8%, respectivamente al comparar mayo de 2020 respecto de mayo de 2019. Por su parte, las unidades usadas registraron las siguientes variaciones interanuales: Palermo (+3%), Belgrano (-0,3%), Recoleta (-2,1%) y Núñez (-0,8%). Al comparar los precios con los relevados durante el mes anterior, se observa que el precio promedio de los departamentos en dichos barrios se redujo en un 1,1% los nuevos y en 1,2% los usados", explica el documento.

Real Estate: en 5 meses se vendieron menos de 5000 propiedades porteñas El sector inmobiliario tuvo el peor mayo de la década y realizó apenas 681 operaciones de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el rubro anotó una caída del 78,7% interanual, según los datos que aportó el Colegio de Escribanos porteño.

De esta manera, el ISRV se redujo un 40% año contra año para el caso de viviendas nuevas y llegó al punto más bajo de la serie. Esta caída fue resultado de una fuerte reducción de las remuneraciones promedio en dólares de los trabajadores registrados del sector privado, que mostraron una contracción interanual del 40,6 y de la leve reducción del 1,1% de los precios de las unidades nuevas.

En el caso de las unidades usadas, el ISRV mostró un descenso interanual de 42,5%. En este rubro el salario permitió adquirir el 17% de un M2 de vivienda, proporción inferior al 29,3% registrado en mayo de 2019.