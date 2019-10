El dueño de iPlan construirá oficinas en un terreno que subastó el Estado

Hace unos días, el Estado salió a la caza de potenciales compradores que deseen quedarse con 14 inmuebles que se hallan bajo la órbita pública, la mayoría de ellos, ubicados en locaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo: recaudar, al menos, u$s 155 millones antes de las elecciones presidenciales para cubrir gastos y financiar la construcción de obras públicas.

Por ahora, solo logró vender uno de estos terrenos. Es que, de las tres primeras subastas previstas, se concretó solamente una. Las otras dos quedaron desiertas, ya que no hubo oferentes.

La oferta de locales en alquiler es más alta que en 2001 Hoy, en la avenida Cabildo, entre Monroe y Blanco Encalada, hay al menos tres locales en alquiler. Desde hace seis meses, el espacio que ocupó durante años Adidas está libre. A metros de allí, donde funcionaba la Bombonería Cabildo colgó el cartel hace unos días.

El lote que se remató se vendió a un precio base de u$s 5,7 millones, un 32% más barato que el valor que se había establecido originalmente (u$s 8,5 millones) a comienzos de año. En un contexto recesivo, signado por la suba del tipo de cambio y la caída de la actividad del sector inmobiliario, no hubo interesados desde la primera vez que se lo intentó comercializar, el 28 de febrero de 2018, cuando se dio de baja la primera subasta.

Pero el Gobierno volvió a la carga y bajó la tasación por dos motivos. "La subasta se prorrogó 10 veces y la reforma del Código Urbanístico redujo el perímetro construible, lo que significa una limitación a la hora de edificar. De esta manera, para incentivar su compra, se efectuó una rebaja en el importe", señalaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que intentaba desprenderse de él desde hacía tiempo.

El predio fue adquirido por el dueño y presidente de la empresa de telecomunicaciones iPlan, Pablo Saubidet, quien también es propietario de la desarrolladora Nómada (su razón social es Caseros 3039 SA), junto con Andrés Neumann y Alex Sakkal.

El terreno, de 2103 metros cuadrados y situado sobre la Avenida Santa Fe, es uno de los últimos espacios libres en el barrio porteño de Palermo. Lindero a las vías del ferrocarril San Martín y el puente Pacífico, se ubica próximo al shopping Distrito Arcos y a pasos de la línea D de subte.

El pliego oficial resalta su potencial por tratarse de una zona con un "entorno comercial importante", una "alta densidad residencial" y una "gran movilidad peatonal". En la actualidad, funciona en el lugar un estacionamiento para autos y motos.

Según la AABE, el lote admitiría una superficie máxima construible de 6000 metros cuadrados, tras la reforma de la normativa (antes era de 13.000 metros cuadrados). Nómada prevé construir allí un edificio de oficinas premium.

"Recién en unos meses nos van a entregar el espacio, luego de que se completen los trámites correspondientes. A partir de ese momento, estimamos que la obra estará finalizada aproximadamente a los dos años. Nos encontramos trabajando en el proyecto", comentó Saubidet.

"Nuestra propuesta apunta a apoyar la puesta en valor que se está llevando a cabo en la zona, que creció mucho en los últimos años. Es uno de los pocos lugares de la ciudad con un acceso privilegiado a medios de transporte público, como subte, tren, colectivos y Metrobus", sostuvo el empresario.

Hace unos meses, Nómada terminó de emplazar el principal edificio de oficinas corporativas en el Distrito Tecnológico, que ya está completamente ocupado. "Se instalaron ahí MercadoLibre, Nokia, Starbucks, ICBC y Megatlon, entre otras. El complejo cuenta con el rooftop más grande de Buenos Aires, con 1300 metros cuadrados. La idea es replicar un concepto parecido a este, que incluyan amenities, para hacer más atractivo al espacio de trabajo", explicó Saubidet.