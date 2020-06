El boom del e-commerce no arrastra la demanda de depósitos

Con un crecimiento del 84% en abril, el comercio electrónico empezó a demandar más espacio en depósitos para almacenar y organizar la logística de su mercadería. Sin embargo, en el sector señalan que este auge no implica un incremento real de la demanda de metros cuadrados. Es que el crecimiento, todavía moderado, que se ve desde el e-commerce , no alcanza a compensar la caída que evidencian otros sectores de la economía, como las industrias textil y automotriz.

Además, hoy, el mercado cuenta muchos metros disponibles, aunque los espacios libres se reducen a medida que mejora la calidad y la ubicación de las naves. Para que realmente se vea un movimiento en el sector, señalan, primero debería llegarse a bajos niveles de vacancia.

"Hay mucho más movimiento con e-commerce y esa una tendencia muy clara. Pero, en la demanda, recién ahora están viendo que hay clientes que quieren agrandar sus depósitos. Y hay que tener en cuenta que hay mucho en oferta. Nosotros solos tenemos más de 100.000 metros disponibles", dimensiona Dennis O'Keefe, dueño de O'Keefe inmobiliaria, que trabaja especialmente en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Según datos de la inmobiliaria corporativa Cushman & Wakefield, en lo que va del año, no se registran cambios notables en el mercado. A fines de 2019, la vacancia de los centros logísticos premium de Buenos Aires estaba en 16,7%. El número actual se mantiene en esos niveles.

El precio de los alquileres, agrega, se mantiene. En los depósitos dentro de parques industriales se paga desde u$s 5 el metro cuadrado. En tanto, lo que están fuera empiezan en u$s 1,5 por metro. La principal diferencia es que, hasta hace un tiempo, el pago mensual se hacía en dólares billetes. Hoy, restricciones cambiarias mediantes, la cancelación se hace en pesos al tipo de cambio oficial. Así, en la práctica, para quien aún tiene divisas y puede venderlas en el mercado paralelo, el precio cayó aproximadamente un 40 por ciento.

Esta situación se repite en el caso de las ventas de espacio de almacenamiento que se están negociando. Sin embargo, en el mercado señalan que, desde hace ya un tiempo, son muy pocas las operaciones de compraventa.

"La foto de hoy es esta: el que hizo un galpón para vender lo construyó con un costo de entre u$s 250 y u$s 300 el metro. Hoy, esos números ya están por debajo de los u$s 200. A eso, se le suma el costo de la tierra de alrededor u$s 60 el metro. Salvo que esté urgido, el que va a comprar prefiere construir", destaca O'Keefe.

Pablo Ostopovich, CEO de DIMO Construcciones, una desarrolladora especializada en naves AAA, señala que está claro que el e-commerce necesitará tomar más espacio dentro de los depósitos y agrega que hay una tendencia clara, que la cuarentena aceleró, de tener menos mercadería en los locales y más en los centros de distribución para atender la demanda online. Sin embargo, piensa que, todavía, tiene que crecer mucho esa demanda que se creen nuevos depósitos con ese destino.

"Antes de empezar la cuarentena, había muchos metros libres. Sólo dos de nuestros clientes sumaban 30.000 metros disponibles en naves AAA, las de más calidad en el mercado", detalla.

En el mercado señalan que los galpones tenen disponibilidad como para el que quiera incrementar su depósito consiga metros en el día

Lo que sí puede pasar en un futuro no muy lejano es que se empiecen a demandar espacios más pequeños y más cerca de los grandes centros urbanos. Un producto de este tipo les permitiría a las empresas encarar la logística de última milla de manera más eficiente.

"Nosotros no vimos un crecimiento de demanda. Sí notamos que hay más necesidades. Pero, para que una necesidad se convierta en demanda, demora bastante tiempo. Pero es cierto que la pandemia aceleró un proceso que ya se venía dando en el crecimiento del e-commerce dentro de los espacios ocupados", dice Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logística, empresa que tiene más de 410.000 metros cuadrados de depósito.

Según el ejecutivo, aunque todavía no esté pasando, el crecimiento de la demanda de espacios en el corto y mediano plazo estará en gran parte ligado a al crecimiento del e-commerce.

"Hoy vemos que el mercado está dividido en tercios entre los que caen, los que se mantienen o caen poco y los que están en auge. Eso tiene un resultado neutro en la demanda de espacio. Todavía no estamos viendo, pero es posible que en los próximos meses empiece a haber reutilización de espacios", concluye.