El Estado subasta 14 inmuebles antes de las elecciones para recaudar u$s 155 millones

Octubre promete ser mes un agitado en las oficinas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Es que de acuerdo con el cronograma de subastas, antes de las elecciones presidenciales, el organismo intentará vender 14 inmuebles y embolsar al menos u$s 155 millones.

Las propiedades que la AABE espera transferir a la órbita privada incluyen 13 terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios y un departamento de 116 m² en Figueroa Alcorta y Tagle, que el Estado adquirió por medio de una donación y por el que espera obtener u$s 254.000.

El departamento de 116 m² en Figueroa Alcorta y Tagle que se subastará

El jueves se realizará la primera subasta electrónica. El inmueble ofrecido será el último gran lote disponible en Puerto Madero: un terreno de 5233 m² en avenida de los Italianos 365, justo detrás de la torre de YPF.

Se trata de un predio del que la AABE quiere desprenderse desde 2017. Originalmente la base pretendida era de u$s 35 millones, pero por ese precio no se encontraron interesados. En junio pasado se había vuelto a ofrecer ya con la misma base rebajada un 20%, a u$s 28 millones, pero la subasta volvió a quedar vacante. Ese es el monto espera tener como mínimo en esta oportunidad.

Mirá también Por tercer trimestre consecutivo baja el precio en dólares de las propiedades en venta Según el relevamiento de MercadoLibre, los valores dolarizados de los departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires decrecieron en el último trimestre un 1% respecto al período anterior. Qué pasa con los alquileres

El plan 'anti-crisis' de Georgalos: no dejarse endulzar por el 'share' A contracorriente del sector alimenticio, Georgalos apostó por ceder market share al decidir que los precios de sus productos acompañaran la inflación. Según su CEO, Guillermo Rimoldi, el principal aprendizaje que los ayudó a diagramar la estrategia fue la crisis sufrida a finales de los '90 que los llevó a vender Mantecol, su marca insignia, en 2001.

Entre los inmuebles que se subastarán se encuentran algunos terrenos ferroviarios de la vieja playa de maniobras de Colegiales. Son dos parcelas sobre la calle Vidal y otra sobre Moldes, que en febrero no habían encontrado comprador. Por las tres se pretende obtener un otal de u$s 18,4 millones.

Uno de los terrenos que se subastarán del barrio de Colegiales

En caso de ser adjudicados, los nuevos dueños deberán ceder espacio para la apertura de calles. Además, tendrán justarse al máster plan elaborado por el gobierno porteño para el desarrollo de la zona, que incluye espacios comerciales, de oficinas y residencial.

También se intentará vender una de las parcelas linderas al nuevo viaducto del ferrocarril San Martín, en el proyecto bautizado como Palermo Green, con una base de u$s 3,4 millones.

El predio de Puerto Madero es el el último gran lote disponible en el barrio

Una de las grandes superficies que se podría sumar al mercado inmobiliario es un terreno de 5423 m² en Libertador y Ramos Mejía, justo al lado de las oficinas de la AABE. Por el predio, que en la actualidad se usa como estacionamiento, el Estado intentará embolsar u$s 56 millones.

Una de las grandes superficies que se podría sumar al mercado inmobiliario es un terreno en Libertador y Ramos Mejía

Asimismo se ofrecerán un solar de más de 3000 m² en Las Cañitas, con un precio base de u$s 14 millones y otro de 2774 m² frente a la estación Villa Urquiza, por u$s 11,6 millones. En este último funcionó durante años la pizzería La Ideal y entre 2002 y 2018 estuvo ocupado por los miembros de la Asamblea Vecinal de Villa Urquiza.