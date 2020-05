Efecto cuarentena: se buscan propiedades con terrazas y patios

La cuarentena obligatoria provoca una sensación de "encierro" en muchas personas. Este sentimiento de "asfixia" y el deseo de contar con espacios más amplios impulsaron el interés de muchos inquilinos y propietarios de mudarse a inmuebles con ambientes más abiertos.

En lo que va del aislamiento, creció la cantidad de consultas para comprar departamentos con terrazas o balcones, y casas o lotes en countries, clubes de campo y barrios privados.

Un informe de la unidad de Clasificados de MercadoLibre detectó un cambio en el comportamiento de los usuarios que, por medio de su plataforma, navegan para encontrar propiedades. En lo que va de mayo, las búsquedas de departamentos con balcones y terrazas en la en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subió siete puntos porcentuales en relación al mismo mes de 2019.

De esta manera, la demanda de inmuebles con espacios abiertos resulta más atractiva que hace un año: un 63% de las personas busca que su próxima vivienda cuente con esta característica vs. un 56% del año pasado, según el estudio de Mercado Libre Real Estate.

El 84% de los departamentos más caros tienen espacios abiertos de más de 10 metros cuadrados, con un valor que va de los u$s 150.000 a u$s 250.000. "Si bien el valor promedio de estos inmuebles es más alto en relación a otros, son los más demandados. En esta misma línea, el 64% de los departamentos más económicos no tienen terrazas y cuestan alrededor de u$s 50.000 o menos", detalla Juan Manuel Carretero, gerente de Clasificados para la Argentina de MercadoLibre.

Según la investigación, Palermo, Caballito y Belgrano son los barrios con edificios con balcón o terraza más requeridos. Sin embargo, Puerto Madero, Belgrano y Mataderos tienen espacios abiertos más amplios, donde el 44%, 39% y 38% de las propiedades cuentan con dichos ambientes, con más de 10 metros cuadrados, respectivamente.

Asimismo, las ganas de vivir en sitios alejados de los centros urbanos, rodeados de la naturaleza, se acentuaron desde que arrancó la cuarentena. A la inmobiliaria Bullrich Pilar, que ofrece casas y departamentos en alquiler y venta en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, desde fines de marzo le aumentaron las consultas un 20% por este tipo de propiedades.

"En las últimas semanas, recibimos un 30% más de llamadas en relación a los meses anteriores,. Evidentemente, la gente precisa tener su propio espacio o alejarse por unas horas de sus familiares para que la convivencia no genere rispideces. Algo que se dificulta cuando uno vive en una propiedad pequeña", aseguran desde García Propiedades, que opera en el corredor oeste de Buenos Aires.

Asimismo, una encuesta de Reporte Inmobiliario sostiene que, por las incomodidades que produce el aislamiento, un 14% de los propietarios de un único inmueble se mudaría si pudiera hacerlo en este momento y ya piensa en hacerlo una vez finalizada la cuarentena.

Por ahora, son sólo consultas. Habrá que esperar para ver si se concretan las operaciones o si se trató de una tendencia propia del confinamiento.