Efecto cuarentena: los barrios más buscados en la web para mudarse

El futuro es desolador para el mercado inmobiliario. Por la cuarentena se desploman las operaciones de compra y venta de propiedades y crece la incertidumbre por los efectos económicos que dejará la pandemia del coronavirus. Aún así, hay quienes siempre hacen de la crisis una oportunidad. En especial, si esas personas viven en la Argentina y tienen ahorros en dólares.

El cálculo es simple: en el sector ya anticipan que el precio de los inmuebles caerá en dólares cuando se levanten las restricciones por el aislamiento obligatorio y se reactive la venta. Y estiman que esas bajas podrían ubicarse entre un 20% y 30%. En ese línea, las mejores oportunidades para comprar un inmueble aparecerán en el corto plazo. Es probable que haya propietarios que ante la crisis económica se vean obligados a desprenderse de sus propiedades y no tengan espalda para aguantar hasta que se recomponga el mercado.

Quienes tienen ahorros con billetes verdes, o cobran sus salarios en esa moneda, están de parabienes. Son aquellos que están en plena búsqueda de propiedades en la web, ante la imposibilidad de recorrer los inmuebles de manera presencial por la cuarentena. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cuáles son los barrios preferidos?

Un informe correspondiente al segundo trimestre de 2020 elaborado por la unidad de Inmuebles de MercadoLibre analizó la oferta y la demanda actual de propiedades publicadas en su plataforma y sus precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el último año.

De acuerdo a los datos recolectados en el marketplace de Marcos Galperin, actualmente, casi el 26% busca comprar departamentos de entre u$s 40.000 y u$s 80.000. El año pasado, en el mismo trimestre, había una menor proporción de búsquedas en este rango de precios: un 23,34%. La mayoría se vuelca por departamentos de dos ambientes, con un valor promedio de u$s 2.354, y la mitad de la demanda se concentra en propiedades con una superficie de entre 30 y 50 metros cuadrados.

"Se observó una caída interanual en dólares del 4,5% en el valor de las propiedades para CABA y del 1% para las zonas de GBA. En AMBA, el precio promedio por metro cuadrado de departamentos es de u$s 2288 y en las casas, u$s 1677, por lo que se observa un gap de 600 dólares por metro cuadrado entre ambos tipos de inmuebles", destacó Juan Manuel Carretero, gerente Comercial de MercadoLibre.

Con todo, la recesión se siente. Por citar un ejemplo, la demanda de propiedades a la venta con valores inferiores a u$s 40.000 subió un 1,59% en un año: pasó de un 3,24% en el segundo cuatrimestre de 2019 a un 4,83% en igual período de este año, un crecimiento sostenido a lo largo de los meses.

La Ciudad de Buenos Aires es la zona con valores más altos por metro cuadrado, tanto en casas (u$s 1915) y departamentos (u$s 2485). La Zona Oeste, en cambio, posee los valores más bajos, con u$s 1670 por metro cuadrado en casas y u$s 1112 en departamentos.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más demandados son Palermo (con un valor promedio de u$s 3438 el metro cuadrado), Caballito (con u$s 2763) y Belgrano (u$s 3360). Completan el top-5 Villa Urquiza (u$s 2974) y Almagro (con u$s 2529).

En el Gran Buenos Aires Norte, se destacan las zonas de Nordelta, Olivos, Villa Ballester, Martínez y Pilar del Este, mientras que en el corredor oeste del conurbano bonaerense sobresalen Ramos Mejía, San Justo, Haedo, Caseros y Villa Luzuriaga. En el área sur, se encuentran Lanús Oeste, Lomas de Zamora, Wilde, Canning y Monte Grande.