Desarrolladora uruguaya llega al país para tentar a inversores argentinos

La desarrolladora uruguaya Estudio Kopel Sánchez llegó a la Argentina mediante un acuerdo de asociación con una empresa local con el objetivo de tentar a posibles inversores para los proyectos de viviendas que están construyendo en Montevideo. El principal atractivo: una renta de entre el 5 y el 6,5% en dólares garantizada.

"Desde que se sancionó la ley de promoción de barrios céntricos, hay zonas con muy buena infraestructura que se vienen desarrollando con fuerza. Se están desarrollando unidades que apuntan a la clase media. Es como si el inversor comprara en el Flores de Montevideo", explicó Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez.

En los últimos años, los argentinos habían dejado de mirar a Uruguay como destino de inversiones inmobiliarias. El cepo cambiario de 2011, primero, y la entrada en vigor del régimen de intercambio automático de información financiera, después, hicieron crecer el recelo. En su lugar asomaron opciones como Miami, Paraguay y Bolivia.

Sin embargo, el empresario destacó que hoy se ven condiciones que convierten al país rioplatense y, en particular, a Montevido un alternativa para invertir. Entre ellas, dijo, sobresale la cercanía, que permite viajar para ver y controlar que todo esté en orden.

Mirá también El e-commerce impulsa la transformación del sector logístico En un encuentro organizado por Cushman & Wakefield y El Cronista, tres especialistas debatieron sobre las nuevas oportunidades que genera en el mercado inmobiliario el avance del comercio electrónico local. Crece la demanda de depósitos para instalar centros de distribución de empresas.

El aeropuerto de Ezeiza se renueva: estacionamiento gratis y food trucks Las largas filas de autos estacionados en la autopista Riccheri parecieran haber llegado a su fin. Abrieron un espacio en el aeropuerto internacional de Ezeiza para que 200 vehículos que van a buscar pasajero puedan estacionar gratis durante dos horas. Este último espacio también contará con food trucks, baños y próximamente instalaran tableros con información de los vuelos.

"Con esto en mente empezamos a preparar el terreno mediante una asociación con la desarrolladora argentina Pix, que conduce Rodrigo Ayerza. Con ellos hicimos algunos codesarrollos en Montevideo. Además, les ofrecemos la posibilidad de ganar clientes uruguayos para sus propios proyectos", agregó Kopel.

La desarrolladora comercializa unidades que se ubican entre los u$s 70.000 y u$s 130.000, en los barrios de El Cordón, La Blanqueada y Tres Cruces. La renta neta para un departamento de tres ambientes llega a los u$s 6500 al año.

La compañía no descarta comenzar a realizar desarrollos en la Argentina en el futuro. Sin embargo, considera que todavía no es el momento. La primera condición para ello suceda, explicó Kopel, debería ser que la macreconomía local lograra estabilizarse.

"Además, sería muy interesante si se contaran con leyes de promoción fiscal como la uruguaya, que promueve la construcción de viviendas para la clase media. Nos encantaría que algo así se pudiera desarrollar en la Argentina y poder participar en ese mercado, que, para nosotros, es muy grande", concluyó.