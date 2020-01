Cuánto saldrá vivir en el lujoso complejo que Cipriani construye en Punta del Este

Cipriani puso a la venta las primeras unidades residenciales y algunos cuartos de hotel del Cipriani Ocean Resort & Club Residences, un imponente proyecto inmobiliario que el reconocido grupo de hospitalidad comenzará a construir a fines de enero y que promete renovar el horizonte arquitectónico de Punta del Este.

Con una inversión superior a u$s 450 millones, la marca con sello italiano transformará el antiguo e icónico Hotel San Rafael –un sofisticado edificio de estilo Tudor visitado por celebridades y políticos en la costa esteña– en un megaemprendimiento de vanguardia situado en la parada 11 de Playa Brava.

El complejo incluirá 150 habitaciones de resort (del ex San Rafael, que conservará su fisonomía), un casino, 78 cuartos más de hotel que serán emplazados encima de este y dos torres de ocho pisos cada una con 186 departamentos residenciales, además de amenities para cada zona, tres restaurantes Cipriani y una galería con 15 locales boutique de marcas internacionales de lujo, que estará unida a las demás áreas.

"El proyecto tendrá una superficie de 182.000 metros cuadrados y se desarrollará en etapas. En la primera, que está por arrancar, se levantarán las habitaciones de hotel, el casino, la estructura de los locales comerciales y los cimientos de la torre residencial II. Esta parte será inaugurada en tres años, pero estimamos que la totalidad de la obra concluirá en seis", detalla Soledad Oroña, directora Latam de Cipriani Ocean Resort & Club Residences.

Acaba de realizarse el prelanzamiento de la Torre II, que ofrece a un valor diferencial 20 departamentos de los 78 que tendrá este inmueble, con vistas a La Barra y la península. Cinco ya fueron reservados.

"En este prelazamiento, el metro cuadrado tiene un precio de u$s 6000. Cuando finalice la venta de los 20 departamentos, procederemos a completar las operaciones de los restantes, con valores del metro cuadrado que partirán en u$s 6700 y ascenderán a u$s 12.000", comenta Oroña.

Las unidades tienen una superficie de entre 211 y 550 metros cuadrados, con dos, tres y cuatro cuartos en suite y dos cocheras. El primer piso de la Torre II arranca en los 33 metros de altura del nivel de la ruta (que equivale a un piso 10) y llega a 56 metros, mientras que en el caso de la Torre I la altura es mayor: arranca a 60 metros del nivel de la ruta y termina a 87 metros.

Cipriani también empezó a comercializar 40 habitaciones de hotel, cada una con una superficie de 92 metros cuadrados. "Los cuartos vienen completamente equipados y sus valores oscilan entre u$s 576.000 y u$s 690.000. Son una buena alternativa para quienes no quieren adquirir las unidades residenciales más grandes", cuenta Oroña, al tiempo que destaca que las habitaciones que se hallan a la venta son las correspondientes al viejo Hotel San Rafael (no las del casino).

En cuanto al target de inversores al que apuntan, la ejecutiva de la compañía destaca que apuestan a un público regional. "El 80% de los compradores de Punta del Este suelen ser argentinos. Pero, por la coyuntura, estamos recibiendo más consultas por parte de inversores de otros países de América latina (como Brasil, Paraguay y Uruguay mismo) y de Europa y los Estados Unidos, donde nos asociamos con el broker Douglas Elliman. Ya funciona el showroom y allí recibimos a los interesados que se acercan", afirma Oroña, y agrega que los potenciales compradores son consumidores finales que quieren hacer uso del conglomerado turístico especialmente durante la temporada de verano y quienes buscan una renta.

Cipriani Ocean Resort & Club Residences se trata del primer proyecto de la empresa en Uruguay. La concesión para explotar la licencia de casino será por un plazo de 20 años, una vez finalizadas las obras.

La iniciativa está revalorizando el metro cuadrado en la zona e impulsa la construcción de edificios en esa parte de La Brava, donde estuvieron restringidos hasta hace poco. Tal es el caso de la mansión Loma Verde, en la que se alojaron cinco presidentes (entre ellos, Raúl Alfonsín y George Bush padre), que fue tirada abajo para levantar un inmueble de varios pisos.

El diseño del complejo estará a cargo del famoso arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, mientras que el hotel y las residencias del club serán decorados por el arquitecto florentino Michele Bönan.

La empresa familiar surgió en 1931, cuando Giuseppe Cipriani –abuelo del empresario al mando de la compañía– fundó el famoso Harry’s Bar en la Piazza San Marco de Venecia en Italia. Miembros de la realeza europea y leyendas de la época dorada de Hollywood fueron habitués de este sitio, que en 2001 fue nombrado un hito nacional.

Con el paso del tiempo, Cipriani dejó de abocarse solo al rubro gastronómico y se convirtió en una marca de hospitalidad internacional. Además de abrir bares y restaurantes, inauguró residencias de lujo, hoteles, espacios para eventos y clubes privados en todo el mundo, como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Montecarlo, Ibiza, Dubai y Hong Kong, entre otras ciudades.