¿Cuánto cuesta irse a vivir a Uruguay?: precios de los barrios más elegidos por los argentinos que ya se decidieron

Comprar una propiedad en Uruguay es relativamente sencillo para un argentino que quiera sumarse a la propuesta del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que anunció que ofrecería incentivos para tentar a 100.000 argentinos a mudarse a ese país. El plan incluye flexibilizar las condiciones para obtener tanto la residencia fiscal como la legal.

Los valores no son tan distintos a los que se pueden encontrar en Buenos Aires. "Una casa de dos dormitorios en las afueras de Colonia, con un terreno de 500 metros cuadrados, está en el orden de los u$s 90.000. En Montevideo y Punta del Este los precios son un poco más elevados. Un departamento de tres ambientes en esas ciudades ronda los u$s 140.000", dijo Gustavo Pereira, dueño de la comercializadora Amarras, una compañía que desde hace 20 años trabaja en relocación de argentinos en Uruguay.

Por lo general, los argentinos prefieren mudarse a ciudades de la costa, desde Colonia hasta la frontera Brasileña. Montevideo y Punta del Este son las principales opciones, aunque ya hay comunidades interesantes en Colonia y Maldonado.

Cómo es el plan del Gobierno uruguayo para tentar a 100 mil argentinos a ir a vivir al país vecino El nuevo gobierno de Uruguay se propuso conseguir que los argentinos, sus turistas más fieles, no solo elijan al país vecino pasar vacacionar, sino que los tentarán para que se instalen allí de manera permanente. Como el objetivo de potenciar la inversión apuntan a empresarios y personas de alto poder adquisitivo.

Pereira destacó que después de las PASO vio un creciente interés por mudarse a Uruguay. De unas dos o tres reuniones semanales, pasó a tener de seis a ocho. Las consultas van desde dónde invertir dinero hasta qué opciones de colegios, el costo de la salud y en qué zonas conviene vivir.

Mirá también En qué ciudad se pueden comprar las propiedades más baratas de la Argentina Según un relevamiento realizado por MercadoLibre, la ciudad de Buenos Aires es la más cara de todas. ¿Pero cuál es la que tiene los precios más bajos del ranking?

"En Montevideo muchos se instalan en Pocitos, que es un equivalente a Palermo o Belgrano. También se buscam casas por Carrasco. En Punta del Este también se ven argentinos en las afueras, como en Punta Ballena y la Barra". agregó.

Además, Pereira destaca que hay que tener en cuenta que aunque los precios de los inmuebles pueden ser similares o, incluso, un poco más bajos que en Buenos Aires, el costo de vida es bastante mayor. Por ejemplo, los servicios públicos no tienen ningún tipo de subsidio, por lo que quien quiera instalarse allí deberá tener en cuenta que debe cuidar el uso de la electricidad y el agua.

"Fácil, vivir en Uruguay cuesta el doble que en la Argentina. Y los salarios no son altos. Por eso, muchos de los que vienen llegan con un perfil emprendedor", explicó y agregó que una familia tipo para vivir con comodidad debería tener un ingreso mensual de unos u$s 2000.

"Hay que tener en cuenta que el costo de vida en Uruguay es más alto que en la Argentina. Puede llegar a ser el doble", destacó Pereira

Como contrapartida, el estilo de vida es más tranquilo e incluye menos salidas a comer afuera o al teatro. En ese sentido, se controlan mejor algunos gastos que en la Argentina son más comunes.

"Hacemos más vida familiar. No hay tanto en qué gastar", concluyó Pereira.