Crisis inmobiliaria: la rentabilidad se desplomó al mínimo histórico

La rentabilidad de las propiedades continúa su camino descendente y, con un promedio de 2,8% anual, llegó a un nuevo mínimo histórico, según detalla un informe elaborado por ZonaProp.

El relevamiento destaca que la devaluación del peso en agosto hizo que el precio de los alquileres medido en dólares tuviera una fuerte caída. Aunque el valor de venta de las propiedades tuvo un descenso, este fue mucho menos marcado que el de los contratos de locación.

Así, hoy se necesitan 36 años para recuperar la inversión hecha en un inmueble. Este número es un 22% más que un año atrás.

Constitución (3,9%), Balvanera (3,4%) y Monserrat (3,3%) se mantienen como los mejores barrios para inversores que buscan renta porque presentan el mejor retorno anual de la inversión.

TGLT terminó de reestructurar sus u$s 150 millones en deuda La desarrolladora inmobiliaria terminó de reestructurar su deuda financiera, que ascendía a u$s 150 millones. El lunes cerró el plazo de suscripción de nuevas acciones comprometida en el acuerdo al que había llegado en agosto con sus acreedores y alcanzó el 80% de conformidad exigido para la aprobación de convenio, según informó la empresa en una nota enviada a última hora del miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

En pesos, los alquileres mostraron un incremento interanual promedio del 29,7%. Alquilar un departamento promedio de dos ambientes en la ciudad cuesta $ 17.380 por mes, cifra que representa un ascenso del 2,9% en el mes. Los departamentos de 3 ambientes y 70 metros se alquilan por $ 24.331 por mes.

Constitución es el barrio con mayor aumento interanual en el precio de los alquileres, con un 55%. La Paternal (42%) y Saavedra (41%) son los otros barrios que subieron por encima del promedio.

En noviembre, el precio promedio de un departamento en la ciudad de Buenos Aires fue de u$s 2507 el metro cuadrado. Ese número supone una baja del 0,5% en relación al mes anterior y representa la mayor caída mensual desde el año 2012. Desde marzo se acumula una caída del 2,1%.

Un departamento promedio de dos ambientes y 50 metros cuadrados tiene un valor de u$s 131.000 dólares. Por otro lado, uno de 3 ambientes y 70 metros cuadrados alcanza los u$s 184.000.

Caída generalizada

"La disminución de precios es generalizada, mientras que en junio de 2018 el 69% de los barrios presentaba incrementos, actualmente, el 87% de los barrios registra disminución o estancamiento", destaca el informe.

Los barrios del noroeste de la ciudad como Villa Santa Rita (-6%), Vélez Sarsfield (-5%) y Villa del Parque (-5%) son los que tienen la mayor caída interanual. Por su parte, la zona sudoeste es la que mejor resiste esta baja. De hecho, Centro/ Microcentro experimentó un incremento del 3%, San Nicolás del 2% y Constitución del 2%.

Respecto al precio por metro cuadrado, los valores máximos se encuentran en Puerto Madero que cotiza a u$s 5715 dólares el metro, Palermo (u$s 3489) y Las Cañitas (u$s 3465). Los valores medios se localizan en Saavedra (u$s 2685), Parque Centenario (u$s 2515), Centro/ Microcentro (u$s 2382), Boedo (u$s 2250) y Montserrat (u$s 2169). Los menores precios se encuentran en La Boca (u$s 1732), Constitución (u$s 1714) y Villa Lugano (u$s 1217).