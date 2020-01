Buenos Aires es una de las ciudades más baratas de la región para vivir

A pesar de la elevada y persistente inflación local, Buenos Aires es una de las ciudades más baratas de América latina para vivir.

La capital argentina aparece en el puesto 14 de las 19 ciudades relevadas. Así se desprende de una investigación reciente que realizó la base de datos Numbeo, que compara precios e ingresos de diferentes partes del mundo y confecciona todos los años el Índice de Costo de Vida. "Las políticas económicas y la crisis del país explican este resultado", dicen desde Numbeo.

Según las estadísticas de este sitio online, que se nutre de los aportes que hacen los mismos usuarios, la ciudad que registra el mayor costo de vida de la región este año es Montevideo, la capital de Uruguay. Completan el top-5 de las ciudades más caras San Pablo (Brasil), Santiago de Chile (Chile), Quito y Guayaquil (Ecuador), en ese orden.

Buenos Aires, entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir en familia La capital argentina se encuentra en el puesto 143 de 150 localidades, según una investigación que tuvo en cuenta diversos factores como la calidad y el costo de vida, el acceso a la vivienda y el nivel de ingresos, entre otros.

"Las posiciones que alcanzaron los centros urbanos de Uruguay, Chile y Ecuador dentro del listado se deben por los salarios de los habitantes de estas urbes. Estos tres países tendrán los sueldos más altos de Sudámerica en 2020. Al ser mayores con respecto a la media, los precios al consumidor también son más altos. Esto se ve reflejado en los valores de las viviendas y la alimentación", comentan desde la firma que elaboró el informe.

Mirá también Por las restricciones cambiarias, cae la rentabilidad de alquileres corporativos Con contratos pactados en dólares que se pagan en pesos al tipo de cambio oficial, los propietarios se ven obligados a recurrir al contado con liquidación para hacerse de la divisa. Empieza a moverse el mercado de compraventa Por RICARDO QUESADA

Por otra parte, en el otro extremo de la medición, se encuentran entre las ciudades más económicas Caracas (Venezuela), Cali y Medellín (Colombia), Asunción (Paraguay) y Bogotá (Colombia).

¿Por qué Caracas aparece como la ciudad más barata, dado que la inflación venezolana superó los 7300% en 2019? "Con la hiperinflación que azota al país y la pérdida adquisitiva del bolívar, la gente que ahorró en dólares puede llevar un ritmo de vida mucho mejor. Esto no convierte a Caracas en una ciudad barata, porque las personas que viven allí no ganan en dólares, sino en bolívares, y con esta moneda no pueden vivir de una manera cómoda. Pero este no es el único factor que influye. Hay otras variables que también intervienen en el resultado final", sostienen desde Numbeo.

En tanto, si la comparación se efectúa a nivel global, se destacan cinco ciudades suizas a la cabeza del ranking como las más costosas: Zúrich, Basel, Lausana, Ginebra y Berna.

En cambio, las ciudades con el menor costo de vida en el mundo son Karachi e Islamabad (Pakistán), Vijayawada, Visakhapatnam y Thiruvananthapuram (India).

En la elaboración del ranking global, Numbeo tuvo en cuenta 440 ciudades en total y diferentes aspectos en la estimación general del costo de vida, como los precios de alquiler de las propiedades, los valores de venta de los inmuebles, el poder adquisitivo de los ciudadanos, la inversión en educación (primaria, secundaria y terciaria), el costo de los alimentos y otros bienes y servicios, y el gasto en salidas recreativas.

Cada una de las ciudades recibió un puntaje del 1 al 100. Cuanto mayor la puntuación, más caro es el centro urbano. Así, mientras que Buenos Aires obtuvo 34,58 puntos, Montevideo alcanzó 51,63 puntos y Caracas llegó a 27,68 puntos.

"Las conclusiones y los resultados a los que arribamos en esta edición del estudio no difieren demasiado de la edición pasada", explican desde Numbeo. En 2019, Caracas ya se había ubicado como la ciudad más barata en la encuesta.