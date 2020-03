Zuccardi dice que tiene el respaldo de las provincias y la Nación en Coviar

La grieta en el sector vitivinícola, que cobró notoriedad en junio, cuando se negociaba el acuerdo con la UE, y se agudizó después, será aún más evidente el sábado, en los festejos de la Vendimia en Mendoza.

Por un lado, Bodegas de Argentina, principal cámara del sector, y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (Mendoza) rechazaron la elección de José Alberto Zuccardi (dueño de Familia Zuccardi y Santa Julia y titular de la Unión Vitivinícola) al frente de la Coviar (Corporación Vitivinícola), entidad mixta creada en 2004 para instrumentar el Plan Estratégico 2020 (PEVI 2020), que nuclea a toda la cadena del sector, a los gobiernos provinciales y al nacional, a través del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INTA.

De este lado, al menos siete entidades (entre ellas Acovi, donde pesa Fecovita) respaldaron la elección de Zuccardi y, según el empresario, también cuentan con el apoyo de los gobiernos de Mendoza, San Juan y del INV e INTA. "Fui elegido por siete de los ocho miembros presentes. Mendoza y San Juan participaron de la reunión, también el INV y el INTA, pero no votaron para que decidan los privados. Los dos provincias nos respaldan, también los organismos; recibí su apoyo. El miércoles nos reunimos con el gobierno de Mendoza y el sábado con el gobernador (Sergio) Uñac de San Juan y el ministro (de Turismo) Matías Lammens", comentó Zuccardi. Aunque podía votar, Bodegas no asistió.

El sábado Zuccardi asumirá al frente de la Coviar, en el tradicional desayuno por los festejos de la Vendimia, en el que participarán gobiernos provinciales y representantes del nacional. Pero no asistirá ninguno de los referentes de Bodegas de Argentina. Además, al mediodía, Bodegas organiza su almuerzo, que años atrás se hacía en Los Toneles y, este año, será en Trapiche, al que no asistirán representantes de Coviar, pero sí, aseguran, de las provincias.

Hace 10 días, Bodegas rechazó, en un comunicado, la elección de Zuccardi; reclamó "cambios en la conducción" y destacó que no participará de las reuniones de Coviar, algo que ya no hacía. "Por ley no podemos irnos, pero decidimos no participar. El presupuesto no está bien asignado y no participamos en las decisiones. Se maneja según el criterio de algunas personas", explicó Patricia Ortíz, titular de Bodegas de Argentina. "El plan estratégico 2020 fracasó y quieren empezar con el de 2030; queremos una revisión independiente y crítica del PEVI 2020 antes de hacer otro", dijo.

Desde la Coviar, aseguran que los reclamos son infundados y que las puertas están abiertas para que participen. "En realidad, se discuten dos modelos diferentes de vitivinicultura. La nueva conducción de Bodegas representa a grandes empresas. Quiere aplicar un modelo de representación que no contemple la diversidad del sector. Coviar articula lo público y privado, las distintas regiones y modelos de empresas. La diversidad es más compleja que juntarse cuatro empresas y decidir, pero permite logros", dijo, y destacó: "El problema es que las acusaciones están basadas en mentiras".