Zarlenga de GM: “Nuestra región no ha sido muy rentable para la industria automotriz”

Carlos Zarlenga, presidente de GM en Sudamérica admitió, durante la novena edición del CEO Profile, que "la región no ha sido muy rentable para la industria automotriz” y observó que para atraer más inversiones y volver competitiva a la plaza, es necesario hacer foco en las cuestiones vinculadas a los costos, en especial a temas como logística, impuestos y leyes de trabajo. Sin eso, advirtió, “vamos a perder muchas oportunidades”.

Este contexto se vuelve especialmente complejo con vistas al -no tan- largo plazo. "Estamos a meses de un auto sin volante y sin pedales, y ya no dentro de un circuito de prueba sino en la calle. Y eso va a cambiar el mundo", anticipó Zarlenga. “El tema fundamental de cuándo se va comercializar el auto autónomo tiene que ver con la seguridad. Pero no con la seguridad en forma objetiva sino con la seguridad en forma subjetiva. Es decir, ¿cuándo llegás al punto dónde, por más que haya un accidente, reconocés que es la tecnología más segura del mundo? ¿Y cómo es la adaptación de la sociedad frente a eso? Vimos poquísimos casos en los que autos de prueba han tenido un accidente y la reacción fue enorme. ¿Cuántos millones de millas hace falta que rodemos sin incidentes? Y esa es la gran pregunta, porque se va a determinar muchísimo la adopción”, reflexionó.

En este sentido, destacó que lo importante es, por lo menos, poder predecir “cuáles son los carriles potenciales del cambio” y explicó que los primeros deployments de esta tecnología autónoma estarán relacionados a los robo-taxis o deliverys de robots. “Ahí se vienen modelos muy interesantes”, analizó.

Y si bien Zarlenga confesó que no quiere saber cómo será su propio futuro, dijo que uno de los mayores desafíos desde el punto de vista del negocio es estar pensando constantemente en el corto, medio y largo plazo y cómo interactúan esos planos. “Cualquiera puede ser genial en el corto plazo, cualquiera puede hacer un trimestre, no es complicado: empujo más autos, llamo a la red, pongo una promoción... Cualquiera puede hacer gran trabajo para el largo plazo. Pero hacer las dos cosas todo el tiempo es complicado, interactuar el corto con largo todo el tiempo es complicadísimo”, concluyó.