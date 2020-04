Yo lo conozco: Coto resiste clausura de local y acusa al Intendente de La Matanza

Con campera roja y un barbijo, junto a su inseparable esposa, Gloria, el empresario supermercadista Alfredo Coto encabezó hoy una manifestación de los empleados de su cadena, quienes se resisten a la clausura de uno de su hipermercado en la localidad de Ramos Mejía.

Según Coto, la clausura tuvo sólo motivaciones políticas. Responsabilizó directamente al al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. "Lo llamé varias veces y no me atienda. Si le da la cara, que me atienda", bramó el empresario.

El local es un hipermercado ubicado en la avenida Rivadavia al 13.000, en el centro comercial de Ramos Mejía, localidad del partido más populoso y grande del conurbano bonaerense.

La clausura habría sido ordenada por inspectores municipales, quienes habrían detectado una falta operativa. Sin embargo, los delegados gremiales de la sucursal aseguraron que no existió tal, que resultó una excusa porque, en un freezer, "había un pollo al lado de una torta".

"No es el primer caso. Ya teníamos clausurado un centro comercial enorme que habíamos hecho en Isidro Casanova. Y acá no están reclamando nada. Yo estuve personalmente supervisando todo anoche con el encargado. No fue un problema de precios ni nada", declaró Coto.

"Que este señor Espinoza venga a decir qué le pasa. No sé por qué nos tiene tanta bronca. Somos generadores de empleo. Laburadores. Parece que fuéramos criminales. Nuestro proyecto no es la política. Es trabajo, generar empleo", agregó.

El año pasado, Coto, de 77 años, celebró los 49 de su empresa.