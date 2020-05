Yamana Gold y Elsztain, dueño de Irsa, se asocian para extraer oro en mina argentina

Eduardo Elsztain , presidente de IRSA, y Saúl Zang, director de la desarrolladora inmobiliaria, se asociaron a la compañía minera canadiense Yamana Gold con la intención de avanzar con el Proyecto Suyai, un plan de extracción de oro ubicado en la provincia de Chubut.

El joint venture, a través de un "option agreement", estará conformado en un 60% por la firma canadiense y el restante 40% por los empresarios argentino y se espera que la producción de oro alcance hasta 250.000 onzas anuales durante los primeros ocho años.

Para asegurar el acuerdo entre las partes, el empresario argentino desembolsará un monto inicial de u$s 2 millones, mientras que deberá comprometerse a invertir u$s 31,6 millones hasta el 2024, aseguró Yamana en un comunicado a la Bolsa de Canadá.

De esta manera, Elsztain y Zang serán la pata local de la minera canadiense, aunque ambos aportarán su "know-how" en el proyecto, explicaron desde IRSA a El Cronista. "El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo", detalló Yamana, que ya opera en Mendoza y Santa Cruz y en otros países de la región como Brasil y Chile.

El empresario argentino no es una inexperimentado en el sector. En 2007, Elsztain ingresó en la minera australiana Austral Gold, ex Diamond Rose, como director no ejecutivo.

Más tarde, en marzo de 2016, el titular de IRSA entró al negocio en el país y desembolsó u$s 3 millones cuando compró el 51% de la mina Casposo ubicada en San Juan a la australiana Troy Resources y, a su vez, comprometió una inversión de u$s 10 millones para garantizar su rentabilidad.

Esta semana, Elsztain aseguró que invierte en oro debido a que es la única moneda que "no puede ser impresa", en un contexto donde los Bancos Centrales mundiales están realizando emisiones récord de dinero para hacer frente a los efectos recesivos de la pandemia del coronavirus.

Eduardo Elsztain

Por su parte, el avance del Proyecto Suyai estará bajo la supervisión de una junta directiva de la sociedad propietaria, que contará con tres directores de la canadiense y dos del grupo argentino. "Será una verdadera empresa conjunta con cada parte con derecho a su proporción de producción de oro”, expresó el comunicado.

La minería a cielo abierto y el uso de cianuro está prohibida por ley en Chubut hace más de 10 años. Pero, ante la complicada situación económica que atraviesa la provincia patagónica, el gobernador Mariano Arcioni reinstaló el tema como un debate pendiente y pidió "dar la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad". "Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control", sostuvo el gobernador.

La moratoria sobre la actividad pone al proyecto en "estado de aprobación". En es línea, Yamana Gold invitó a "un reencuentro con la provincia y la comunidad local bajo el control y la dirección de las partes argentinas con mayor familiaridad y sensibilidad con los locales" para tratar los asuntos ambientales y sociales.

"El estudio más reciente del Proyecto Suyai consiste en un proyecto subterráneo de pequeña escala y alto grado cuyo desarrollo y operaciones limitarían la interrupción local y superficial. La opción de plan preferida requiere la producción de concentrado de oro de alta calidad, que sería transportado por tierra y por mar a una o más fundiciones de oro en todo el mundo. Como solo se produciría un concentrado, no se utilizaría cianuro u otros productos químicos nocivos en el sitio", cerró el comunicado.