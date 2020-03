YPF Luz recibió un préstamo por u$s 30 millones de HSBC para Manantiales Behr

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica) recibió un préstamo por u$s 30 millones del banco HSBC para el proyecto Manantiales Behr, que contempla la construcción de una central de generación térmica en Chubut, proyecto que anunció el año pasado con el objetivo de optimizar el costo de abastecimiento de la energía eléctrica.

"El 28 de febrero entró en vigencia un contrato de financiamiento celebrado entre YPF Energía Eléctrica y HSBC Bank", destacó la empresa en un comunicado que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) hoy.

El crédito cuenta con garantía de la agencia de crédito de exportaciones Finnvera, compañía financiera finlandesa de propiedad estatal.

"El proyecto, como se informó oportunamente, planea optimizar el costo de abastecimiento de energía eléctrica mediante la utilización de equipos de alta eficiencia, asegurando la disponibilidad, la confiabilidad y la calidad del suministro de energía", explicaron desde la firma.

La central eléctrica tendrá una capacidad de 58 MW, con posibilidad de ampliarse a 90 MW, y funcionará a gas natural en paralelo al parque eólico que la compañía tiene operativo allí desde 2018, lo que le permitirá conformar así el primer sistema de generación híbrida de la Argentina.

La central operará con cinco motores Wärtsilä 31SG, considerados por YPF Luz como los motores de combustión "más eficientes del mercado", con capacidad para alcanzar la potencia máxima desde el arranque en aproximadamente dos minutos. "Los cinco motores que se emplearán llegaron en un embarque la semana pasada", aseguraron desde la empresa.

Las obras culminarán en el segundo semestre de este año e incluirán la instalación de estaciones transformadoras que abastecerán a los yacimientos que la compañía opera en la provincia, para entregar energía al sistema interconectado nacional.

Asimismo, a mediados de enero de este año, YPF Luz recibió un crédito internacional por u$s 150 millones para el desarrollo y la puesta en marcha del parque eólico Cañadón León, ubicado en Santa Cruz. BNP Paribas Fortis aportó u$s 100 millones, con garantía de Euler Hermes (agencia de crédito a la exportación de Alemania), y la U.S. International Development Finance Corporation (DFC, ex OPIC) desembolsó los u$s 50 millones restantes.

“Esta inversión, que cuenta con el apoyo de entidades financieras, es una clara señal de la capacidad de YPF para trabajar con los organismos crediticios de mayor exigencia del mercado, y demuestra también que estamos en un contexto de confianza hacia el futuro económico del país”, manifestó el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.

"Ya llegaron a Puerto Deseado 33 aspas y 40 tramos de torre que permitirán completar el equipamiento para los 29 aerogeneradores que conformarán el parque", señalaron en ese entonces.

La empresa se constituyó en 2013 y es el quinto generador de energía eléctrica en el país. Actualmente, la compañía tiene una capacidad de 1819 MW instalados que provee al mercado mayorista e industrial, y se encuentra construyendo otros 637 MW. "YPF Luz tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, que optimiza los recursos naturales para la producción de energía térmica y renovable", destacaron desde la firma, que tiene como principales accionistas a YPF S.A y una afiliada de General Electric (GE).