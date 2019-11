Xerox analiza lanzar una oferta por HP

El directorio de Xerox, la fabricante de impresoras y fotocopiadoras, discutió ayer la posibilidad de lanzar una oferta millonaria por el productor de computadoras HP (especializado en impresoras de uso doméstico), según publicó The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas a la operación.

Y, aunque se desconoce el importe que podría tener la operación, Xerox debería ofrecer una prima respecto al valor bursátil de HP, que se situó ayer en u$s 18,40 por acción tras subir un 2,22%. Hoy, los futuros de HP anticipaban ya avances superiores al 9% en el Nasdaq, mientras que Xerox caía cerca de un 6% en la preapertura de Wall Street.

Lo que sí trascendió es que la oferta se realizaría en efectivo y acciones y que podría suponer un ahorro de u$s 2000 millones de dólares al año.

En cualquier caso, no hay garantías de que Xerox lance, finalmente, la oferta o de que ésta sea aceptada por HP. Y es que a la vista está la diferencia en el tamaño de ambas compañías. HP es tres veces más grande que Xerox, tiene un valor de mercado de u$s 27.000 millones, mientras que Xerox vale en u$s 8050 millones. En cuanto a facturación, más de lo mismo. HP ingresó el pasado ejercicio cerca de u$s 60.000 millones, mientras que la facturación de Xerox rozó los u$s 10.000 millones.

Xerox, con sede en Norwalk (Connecticut), habría recibido el acercamiento de un gran banco para financiar la operación, según publica The Wall Street Journal.

Precisamente, ayer Xerox cerró una operación por la que se embolsará u$s 2300 millones, que podría destinar a la compra de HP. Esta empresa anunció la venta a la japonesa Fujifilm de su participación del 25% en Fuji Xerox, su joint venture con la empresa nipona. Con esta operación, Fujifilm logrará el control total de Fuji Xerox.

Las dos empresas implicadas en esta posible operación, Xerox y HP, no han hecho, por el momento, ningún comentario sobre rumores o especulaciones al respecto.

Reinventarse

HP, que se segregó de Hewlett Packard en 2015, lucha por sacar beneficios a su negocio de impresoras, que en el tercer trimestre redujo un 5% la facturación. De hecho, en octubre, su flamante CEO, el español Enrique Lores, anunció un plan para prescindir de hasta 9000 empleados en todo el mundo, el 16% de su plantel, en un programa de reestructuración para reducir unos u$s 1000 millones de costos en los próximos tres años.

Ese ahorro será invertido en la "reinvención" de la empresa que capitanea Lores, cuyo objetivo es virar el rumbo de la compañía del hardware tradicional al software y los servicios, siguiendo así la tendencia generalizada en la industria.

Xerox, sin embargo, abandonó el año pasado su intención de fusionarse con Fujifilm por u$s 6100 millones, tras la presión de dos de sus principales inversores, Carl Icahn y Darwin Deason. De hecho, Fujifilm demandó a Xerox por u$s 1000 millones tras el acuerdo de fusión fallido. Pero ayer ambas empresas sellaron la paz con el acuerdo de venta por el que Fujifilm comprará a Xerox su participación en Fuji Xerox.