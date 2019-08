Worcket levanta u$s 1,5 millón y planea expansión a Colombia, Brasil y España

Worcket, una compañía de tecnologia enfocada en los procesos de selección de personal, levantó u$s 1,5 millón en una serie semilla y planea abrir oficinas en Colombia y España antes de fin de año, además de llegar con su producto a Brasil a comienzos de 2020.

La empresa, que nació el año pasado, tuvo hasta el momento tres inversiones ángeles: una de u$s 150.000, otra de u$s 200.000 y una última de u$s 750.000, que dieron un total de u$s 1,1 millón. Si bien el acuerdo de la serie seed ya está cerrado, el CEO y fundador de la empresa, Gonzalo Agüero, dijo que aún faltan detalles. La ronda contará con la participación de uno de los fondos regionales de venture capital más importantes.

No será la única serie de financiación, según Agüero. En no mucho tiempo podría continuar con una serie A, de entre u$s 5 millones y u$s 8 millones. Desde que comenzó a operar —a fines del año pasado—, la empresa ya lleva u$s 1,3 millón de ingresos y espera terminar el año en u$s 2,5 millones.

Licenciado en Recursos Humanos por la UBA, Agüero trabajó en distintas multinacionales en ese sector por 10 años, donde advirtió el inconveniente de los procesos de selección. “Me di cuenta de que era una oportunidad muy grande”, dijo, y citó diferentes estudios —como uno de Glassdoor— que informan en los últimos años los tiempos de contratación se han duplicado y hasta triplicado.

“Se hace todo muy manual y es un proceso desintegrado”, dijo, y agregó que el 80% del proceso se podría optimizar con el uso de la tecnología, ya que el otro 20% no puede ser automatizado.

Según Agüero, Worcket automatiza e integra el proceso de selección con tres objetivos. El ejecutivo agrega que hasta ahora ha logrado una eficiencia promedio de 55% en los tiempos, mientras que la rotación disminuye en un 43%, también en promedio. Como tercer objetivo, alcanza rebajas de hasta 62% en los costos para las empresas, agregó.

La plataforma, entre otras funciones, permite ranquear candidatos y cuenta con reconocimiento de discurso, además de analizar también la comunicación no verbal. Agrupa automáticamente ciertos tipos de candidatos y provee un test de inglés. También, los postulantes pueden elegir cuándo quieren ser entrevistados. “El mismo sistema sugiere candidatos a partir de un identikit cultural de la empresa”, dijo Agüero, y agregó que el proceso se hace en el sistema de la plataforma sin la interacción de la empresa.

Actualmente, Agüero trabaja para llegar a España, donde tendrá un partner de ese país, que al mismo tiempo será su primer cliente. En Colombia, por otra parte, ya tiene clientes, pero espera pronto llegar con oficina propia. “El siguiente paso es Brasil. Lo estamos pensando para fines de este año o principios del próximo”, dijo Agüero, y especificó que la empresa está trabajando en las traducciones, que deben ser exactas.

Hasta el momento, la empresa tiene dos oficinas, en la Argentina y México, y posee 100 clientes, entre los que se encuentran el Banco Macro, YPF, Centurylink y Telmex. La compañía cuenta con 40 personas —de ellas, 20 aproximadamente son desarrolladores— y espera duplicar esa cantidad para el próximo año.