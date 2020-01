Wish, el 'Amazon low cost', avanza con su presencia en Argentina

Consolidada ya en el mercado estadounidense y europeo a fuerza de precios bajos y una variada oferta de productos genéricos y raros, la plataforma de e-commerce ultra low cost fundada por un ex Google hace casi una década en San Francisco llamada Wish agudiza la mira ahora en el mercado argentino.

Hace un mes constituyó su sociedad local, ContextLogic Argentina SAU, cuyo principal accionista es CL International Holdings LLC. "Venimos realizando ventas en el país hace varios años. Creamos esta razón social en Argentina porque nos ayuda a reducir los costos de los fees de procesamiento de pagos", aseguró Glenn Lehrman, jefe de Comunicación de Wish, ante la consulta de El Cronista. "Hemos realizado inversiones significativas en Chile y Brasil durante los últimos seis meses para mejorar la logística de esos mercados y esperamos desarrollar lo mismo a lo largo de toda la región", apuntó el ejecutivo de la compañía que según su último registro facturó u$s 1900 millones en 2018. La movida de Wish se da en paralelo al plan del gigante Amazon de avanzar también en Argentina, con una inversión millonaria.

¿Este tipo de inversiones como las de Chile y Brasil pueden llegar a la Argentina en el corto plazo? "Seguro. No lo tenemos programado por ahora, pero definitivamente está en nuestro road map", manifestó Lehrman. En esos mercados lanzaron WishPost, que reduce los tiempos de entrega de 35-60 días a un plazo de 25-45 días. Este sistema aglutina todos los pedidos de un país y elimina las tarifas adicionales en la oficina de correos local.

La compañía fue fundada en 2010 por el polaco-canadiense Peter Szulczewski, uno de los artífices del armado de Google AdWords y AdSense, junto a Danny Zhang, ex Yahoo y homónimo del actual director ejecutivo de Alibaba. En un comienzo, bajo el nombre de ContextLogic, pusieron el foco en la utilización de deep learning para recomendarles publicaciones a los usuarios y luego crearon Wish, un sitio pensado para que los usuarios crearan una lista (wish list) con productos que querían comprar en otros marketplace. Los emprendedores notaron que los artículos más seleccionados no eran los de marca si no los genéricos, más baratos y comprados directo al fabricante. Así relanzaron la compañía como una plataforma de venta directa con descuentos exorbitantes.

De acuerdo al sitio oficial de la empresa, el año pasado contaba con 500 millones de usuarios activos. En 2018 facturó u$s 1900 millones, aunque con un rojo de u$s 190 millones por sus inversiones en marketing. Wish acaba de abrir su tercera oficina en Estados Unidos en Seattle y cuenta con sedes en Canadá, Países Bajos, China y Japón.

El sitio especializado Pitchbook coloca a la firma como la décima más valiosa financiada por venture capital en Estados Unidos, detrás de Airbnb y SpaceX, con un valor de u$s 11.200 millones. Levantó u$s 1600 millones en ocho rondas, la última por u$s 300 millones, liderada por General Atlantic.

Pipas con forma de saxofón, rebanadores de paltas y pinzas para dientes de cerdo son algunos de los más variados objetos que pueden adquirirse en su plataforma. El 80% de sus fabricantes están basados en China, por eso eligió ese país para situar sus depósitos.

A fines de 2017 inició una nueva estrategia para expandir su marca. Desembolsó u$s 30 millones y sumó su logo como sponsor a la camiseta de Los Angeles Lakers. Los medios estadounidenses la posicionan como una de las firmes candidatas a salir a la Bolsa en 2020.