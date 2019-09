WeWork recorta en u$s 20.000 millones sus expectativas en la Bolsa

The We Company, empresa dueña de WeWork, no tiene las mismas expectativas para su salida a la Bolsa que hasta hace unas semanas. Según le indicaron a Reuters fuentes cercanas a la compañía de coworking, buscaría una valuación de u$s 20.000 millones en su IPO, lejos de los u$s 47.000 millones que había alcanzado en su última ronda de financiación en enero. La falta de un panorama claro de ganancias en el corto plazo continúa siendo una cuestión delicada para los inversores.

Si bien desde la firma apuntan que podrían llegar a alcanzar una capitalización bursátil de u$s 30.000 millones en un escenario optimista, creen que podría estar más cerca de los u$s 20.000 millones. Algo parecido le había sucedido a Uber cuando debutó en Wall Street con una valuación de u$s 82.400 millones, por debajo de los u$s 120.000 millones que estimaban en los bancos que podía valor la compañía en 2018.

Guiño a Uber: la Justicia de Brasil determinó que los conductores no son empleados Uno de los pilares del modelo de negocios de está basado en que los 'socios-conductores', como los llama la plataforma, no son empleados. Hoy, la compañía basada en San Francisco recibió un guiño por parte de la Justicia brasileña luego de que el máximo tribunal de aquel país le diera la razón sobre esta materia.

La empresa todavía no comenzó su road show para mostrar su propuesta a diversos inversores. Según The Wall Street Journal, podría iniciarlo el próximo lunes. Ese recorrido será una prueba de fuego para la compañía que tendrá un feedback directo respecto de su plan de negocios que no contempla tener ganancias aún.

Uno de los principales soportes de WeWork es la firma japonesa SoftBank , que se comprometió a invertir más de u$s 10.600 millones a partir de 2017. Recientemente, Adam Neumann, CEO de la compañía de coworking, se reunió con el director ejecutivo del holding nipón, Masayoshi Son. Según señala el medio financiero, debatieron sobre la posibilidad de que SoftBank invierta en el IPO de la empresa, para generar demanda, o realice un desembolso de manera privada para posponer su salida a la Bolsa.

Mirá también Medicina prepaga: más controles para los planes parciales 'low cost' El Gobierno los había habilitado en enero y ahora fijó una serie de pautas para estas opciones que surgieron como una alternativa a las fuertes subas que se viene acumulando en el sector.

Durante el primer semestre del año, The We Company perdió u$s 900 millones, un 25% más que en la primera mitad de 2018. No obstante, sus ingresos se duplicaron y alcanzó los u$s 1540 millones en revenue. A su vez, en ese período, gastó u$s 2360 millones, más del doble de las erogaciones realizadas el mismo semestre pero del año anterior.