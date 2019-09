WeWork pospone su IPO ante la tibia recepción por parte de los inversores

The We Company, la compañía propietaria de WeWork, pospuso su oferta pública inicial (OPI), alejándose de los preparativos para lanzar su road show y su salida a la Bolsa este mes después de una respuesta de los inversores a sus planes que la empresa calificó como "mediocre".

Según señalaron, durante el período previo al lanzamiento de su OPI, The We Company enfrentó preocupaciones sobre sus estándares de gobierno corporativo, así como también cuestionamientos sobre la sostenibilidad de su modelo de negocio, que se basa en una combinación de pasivos a largo plazo e ingresos a corto plazo. Le cuestionan al gigante del coworking cómo este modelo podría resistir una fuerte recesión económica.

Reuters informó la semana pasada que The We Company buscaría una valoración de su OPI de entre u$s 10.000 millones y u$s 12.000 millones, una cifra significativamente baja en relación a los u$s 47.000 millones que logró de valuación en enero. En los últimos años, WeWork perdió más de u$s 3000 millones.

“The We Company espera con ansias su salida a Bolsa, que prevé que suceda a finales de año. Queremos agradecer a todos nuestros empleados, miembros y socios por su compromiso continuo ”, expresó la compañía en un breve comunicado.