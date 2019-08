WeWork informa un rojo de u$s 900 millones mientras se prepara para su IPO

La compañía de coworking The We Company, encargada de operar WeWork, publicó detalles de sus finanzas que podrían poner en riesgo el apetito de los inversores de cara a su salida a la Bolsa. Según el prospecto compartido por la compañía ante la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), en la primera mitad del año incrementó en un 25% sus pérdidas respecto del mismo período en 2018.

Se trata de uno de los IPOs más esperados en el mercado bursátil tras la oferta pública inicial de las plataformas de transporte Uber y Lyft. De acuerdo a lo informado por Reuters, la empresa busca levantar entre u$s 3000 y u$s 4000 millones y recién comenzaría su roadshow a partir del 2 de septiembre, una vez finalizado el Día del Trabajador en los Estados Unidos.

Uno de los puntos que más preocupa a los potenciales inversores es la viabilidad a largo plazo del modelo de negocios de WeWork, que le alquila espacios de trabajo a empresas por un corto lapso al mismo tiempo que establece contratos de largo plazo para operar en estas propiedades. Según los números compartidor por la firma, durante el primer semestre perdió u$s 900 millones, aunque duplicó sus ingresos que alcanzaron los u$s 1540 millones.

Por el momento, la compañía no tiene una proyección de cuándo comenzaría a ganar dinero, pero se apoya en que genera más ingresos por metro cuadrado que los dueños de las propiedades al lograr amontonar más trabajadores en el mismo espacio. En el período enero-junio de 2019 gastó u$s 2360 millones, más del doble de lo desembolsado el mismo semestre del año anterior.

Otra de las variables que podría influir en el apetito de los inversores es el poder que acumulará Adam Neumann, cofundador y actual CEO de la empresa, una vez realizado el IPO. El directivo se quedará con el 50% del poder de votos en The We Company, que planea cotizar bajo la sigla WE. Además, la compañía alquila espacios en propiedades cuyo dueño es el propio Neumann. Según compartió la firma, entre 2016 y 2018 pagó alrededor de $ 17 millones en concepto de arrendamiento en inmuebles propiedad del ejecutivo.

No obstante, WeWork cuenta con el apoyo de SoftBank , uno de los grandes players en el ecosistema inversor, que se comprometió a inyectar u$s 10.650 millones en la compañía. Recientemente, también consiguió un crédito por u$s 6000 millones de parte de un grupo de bancos el cual utilizará para fondear su expansión. Planea sumar 169 ciudades a su actual portfolio de espacios de coworking.

Actualmente, The We Company opera en 528 locaciones en 111 ciudades de 29 países. En la Argentina abrió tres oficinas en los últimos dos años: una en el microcentro porteño en la Torre Bellini, otra en Vicente López sobre avenida Libertador y la última en la Torre IBM de Catalinas Norte. Para 2019, proyectaban abrir dos espacios más en el mercado local.