Warren Buffet le baja el pulgar a la industria aerocomercial y se desprenden de su participación en aerolíneas Tras la venta de las acciones, el empresario asumió una pérdida de entre u$s 7000 a u$s 8000 millones, pero aseguró que "no financiará una compañía que consuma dinero en el futuro". El tráfico aéreo cayó 95% por la pandemia del Covid-19.