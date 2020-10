Vuelven los vuelos: quiénes no podrán viajar

Tras cumplirse casi siete meses de la suspensión de la actividad aeronáutica, se levanta la cuarentena aérea. Ayer por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, el Ministro de Turismo, Matías Lammens, y su par de la cartera de Transporte, Mario Meoni, anunciaron el regreso de los vuelos comerciales regulares, que se dará con muchas restricciones en esta primera etapa.

Aunque la medida permite la reanudación de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial a partir de hoy, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se aplicará la letra chica de la resolución del Ministerio de Transporte publicada hoy en el Boletín Oficial.

A primera hora de la mañana, las empresas aéreas con operaciones domésticas no tenían muy en claro cómo implementar las restricciones ni tenían definido el esquema de rutas y frecuencias. "Hay algunos puntos que no entendemos si corren por nuestra cuenta o si se hará cargo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)", aseguraron desde una de ellas. En otra, comentaron que "aún es muy reciente todo y con el correr de las horas habrá más definiciones".

Para este mediodía, estaba previsto un encuentro entre las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con las líneas aéreas para informarles las precisiones sobre el regreso de la actividad. Se espera que, luego de la reunión, haya más detalles.

En las próximas horas, la ANAC En lo que resta de la semana y los primeros días de la próxima, se espera la autorización de las programaciones.

Quiénes podrán viajar

No estará permitido el turismo, al menos por ahora. Únicamente podrán viajar trabajadores esenciales y personas que deban trasladarse por motivos especiales, contemplados en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. Todos los pasajeros deberán presentar el Certificado Único Habilitante para Circulación, tanto al momento de la compra del boleto áreo como en el check-in antes de abordar.

¿A quiénes incluye? Abarca a personal esencial y quienes deben hacer tratamientos médicos, que podrán viajar en compañía, por lo que sólo en estos casos se permitirá que viajen acompañantes. También podrán volar a sus provincias residentes que quedaron varados en otras.

Quedan excluidos todos aquellos que no cumplen con estas condiciones. Asimismo, en principio no se les permitirá viajar a quienes acrediten un domicilio en otra provincia y no sean residentes. En otras palabras, no podrán viajar aquellos que sean propietarios de una vivienda y no tengan un motivo válido para trasladarse (no podrán hacerlo para vacacionar). No obstante, la resolución contempla casos especiales, por lo que podrán pedir que se los autorice de forma excepcional.

“Tenemos protocolos comunes que diseñamos con organismos y empresas como Aeropuertos 2000, Intercargo, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), la ANAC y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hay medidas generales que tienen que ver con los espacios comunes que son de jurisdicción nacional. Las medidas sanitarias de cada provincia las tomará cada jurisducción. Por eso, los protocolos de arribo serán los que establezca cada una", detallaron desde el Ministerio de Transporte.

Los operadores de los servicios aéreos, como así también los de transporte, están obligados a extremar los recaudos para prevenir la propagación del coronavirus y deberán contar con procedimientos de seguridad e higiene elaborados de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud, que serán fiscalizados por la ANAC. Ésta podrá requerir la intervención o la realización de informes al Comité de Crisis y Prevención de Covid-19 en el Transporte Aéreo.

Los destinos a donde se podrá volar

Las líneas aéreas podrán volar solo a destinos de cabotaje, siempre y cuando los gobernadores lo permitan, a partir del avance de la pandemia en sus provincias.

Las compañías aéreas ya pueden presentar su cronograma de rutas y frecuencias, que deberá ser autorizado por la ANAC y los funcionarios provinciales, en base a la situación epidemiológica de cada zona del país, determinadas por las respectivas autoridades sanitarias. "Esperamos las propuestas de las programaciones horarias por parte de las aéreas, que serán aprobadas por la ANAC en conformidad con las gobernaciones", explicó Paola Tamburelli, titular de la Anac, en diálogo con El Cronista.

Asimismo, Tamburelli aseguró que, hasta el momento, ningún gobernador se opuso a recibir vuelos. "Por ahora, formalmente ninguno nos avisó nada. Pero tenemos que esperar, en función de cómo se desarrolla la situación epidemiológica", afirmó.

Aerolíneas Argentinas ya elaboró un diagrama tentativo, con 21 frecuencias.

En las low-cost el panorama es más incierto. El 30 de julio, JetSmart anunció en una conferencia de prensa que, una vez reanudada la actividad, preveía retornar con vuelos a todos los destinos que opera en el país: Ushuaia, Bariloche, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta, Iguazú, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. "Se mantienen los detinos programados y se está trabajando en el armado de las rutas", detallaron desde la compañía chilena. Si se intenta comprar un pasaje en este momento, los resultados de búsqueda en su sitio web arrojan que el primer vuelo disponible es Buenos Aires-Córdoba el 23 de octubre.

En tanto, Flybondi prevé realizar su primer vuelo para el 26 de octubre, con una capacidad que rondaría el 25% de la oferta habitual.

Las aerolíneas ya están haciendo las adaptaciones necesarias en sus plataformas web y ya venden los pasajes para estas fechas. Cabe recordar que todo esto estará sujeto a que ningún gobernador baje el pulgar. De lo contrario, las aerolíneas deberán rehacer sus planes. En caso de ser así, los pasajeros cuentan con políticas flex para realizar cambios de fecha sin penalidad.

Cómo serán los protocolos

Las aerolíneas y las autoridades nacionales ya adelantaron cómo serán los protocolos para estos vuelos de cabotaje regulares.

En los aeropuertos, se permitirá el ingreso sólo a los pasajeros que vuelen y a acompañantes de personas que lo requieran. Habrá un control de temperatura en la entrada y será obligatorio el uso de barbijo tricapa antes, durante y después del vuelo.

Habrá señalética en pisos, cartelería para indicar el distanciamiento mínimo requerido, acrílicos protectores en las áreas de check- in y las puertas de embarque y dispensers de alcohol en gel en terminales de higiene. Se desinfectarán continuamente puntos de contacto. Las salas VIP estarán cerradas. El embarque y desembarque será de a grupos reducidos y de forma ordenada manteniendo el distanciamiento, según las indicaciones del personal y los carteles informativos.

Durante el vuelo, se utilizará el sistema de aire acondicionado con filtros especiales de alta eficiencia High Efficency Particulalate Air filters (HEPA, por sus siglas en inglés), que renuevan constantemente el aire de la cabina. "Los aviones tienen un sistema de aireación idéntico al de un quirófano y una capacidad de recambio de aire que hace que puedan tener una capacidad mayor de pasajeros que lo que puede tener un micro o un tren. Por eso van a viajar con una ocupación del 100% de los asientos”, cuentan desde la cartera de Transporte.

El uso de mantas, almohadas y auriculares estarán suspendidos, al igual que el servicio de snacks, bebidas y revistas. El contacto físico con la tripulación será limitado y se le pedirá al pasajero que reduzca al máximo sus movimientos dentro del avión. Un alcohol en gel de 100 ml. será el único sanitizante permitido para el uso abordo. Las aeronaves serán desinfectadas con productos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante un caso sospechoso, se solicitará asistencia médica voluntaria a bordo. De no contar con ella, el tripulante que lo asista deberá colocarse el Kit de Precaución Universal. Se notificará al comandante del evento y se activará el protocolo previsto para esta situación.

En el desembarque, la tripulación indicará cuándo se podrá abandonar el asiento, una vez que la fila delantera se haya desocupado. Será imperioso respetar el distanciamiento al bajar del avión. Luego del descenso, habrá que tener en consideración los protocolos de las provincias.

Cada tícket tendrá un código QR asociado al asiento del pasajero. "Buscamos tener una trazabilidad del viajero para que las autoridades locales puedan contar con la claridad de quiénes viajaron y si hay un caso positivo saber inmediatamente cuál fue el entorno con el que se rodeó la persona para notificar a cada una de las jurisdicciones, si fueran más de una, y entonces poder atacar el problema y evitar rebrotes", explicaron desde el Ministerio de Turismo.