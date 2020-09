Vuelven los vuelos de cabotaje: con pocas definiciones, las aerolíneas planifican rutas tentativas, a qué destinos

Las compañías aéreas continúan con incertidumbre de cara al reinicio de vuelos, con una nueva fecha tentativa, aún sin confirmar, para el 1º de octubre, tras cancelarse la inicial de septiembre.

En los últimos días, el ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que, junto al Ministerio de Salud, elaboraron los protocolos para que los vuelos y los viajes de micros de larga distancia se reanuden en octubre, algo que debe definir en los próximos días el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, Meoni aclaró que "hay situaciones" especiales y "algunas provincias limitarán esas posibilidades de vuelo", con lo cual se prevé darle "la facultad a cada provincia para que tengan la opción definitiva de decir si o no al arribo de un vuelo de cabotaje o de determinada provincia".

Estos anuncios, aún no confirmados oficialmente, no sirvieron para despejar la incertidumbre que reina en la industria aerocomercial desde el 20 de marzo. Las aéreas consultadas por este diario aseguran que, si bien intentan planificar posibles vuelos regulares, hay aún pocas certezas, ya que no saben si realmente podrán volar desde octubre, a qué provincias podrán hacerlo, con qué protocolos ni qué pasajeros podrán subirse al avión: si todos los que deseen viajar o sólo los que cuenten con certificado de circulación por razones familiares o médicas.

De todos modos, algunas aéreas ya están planificando algunas rutas tentativas, sujetas a la condiciones que fije el Gobierno.

JetSmart, por ejemplo, prevé en octubre volar desde Buenos Aires a Salta, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Bariloche cinco veces por semana; a Iguazú, cuatro, y a Tucumán, dos; luego retomaría otras rutas.

En tanto, desde Flybondi están proyectando rutas, pero a la espera de definiciones. "Estimamos que la demanda estará reducida entre un 70% y 80%, por eso nuestra operación incluirá un 25% de las rutas originalmente operadas. Pero hasta no tener información oficial respecto del reinicio de vuelos, los protocolos y las condiciones de operación, no podemos hablar en términos definitivos sobre cuáles serán las rutas y frecuencias", explicaron fuentes de Flybondi.

Andes tiene inicialmente previsto despegar el 5 de octubre, con tres frecuencias semanales en las dos rutas redondas Buenos Aires-Salta-Jujuy y Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia, proyecto sujeto a las condiciones que definan el Gobierno y las provincias.

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, informaron que aún no tienen las rutas definidas, ya que la planificación dependerá de lo que defina el Gobierno.

Preocupación de IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también destacó el impacto que está teniendo la dilación a la hora de definir oficialmente el reinicio de vuelos. “El regreso de los vuelos en octubre sería muy bienvenido para la industria, pero para que las aerolíneas puedan prepararse para el reinicio, se requiere de una confirmación oficial de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil); no puede suceder de un día para el otro, se requiere de una gran preparación para que los vuelos puedan reanudarse”, destacó Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA, en una conferencia de prensa virtual.

“Hasta el momento, la Argentina es el único país entre los más importantes de la región que aún no abrió las fronteras. Ya la situación de la industria aérea era difícil antes del covid-19 por la economía; en mayo, la decisión era restablecer la conectividad en septiembre; el ministro de Transporte habló de octubre como posible nueva fecha, pero hoy, a 8 de septiembre, tampoco hay ninguna comunicación oficial sobre cuándo se van a reanudar los vuelos dentro del país y al exterior; tampoco sabemos cuál es el protocolo que se va a aplicar, tanto para la industria como para los pasajeros. En octubre, llevarán seis meses sin poder volar. Por eso estamos preocupados”, destacó Cerdá.

Y advirtió: “En estos últimos cuatro meses, ningún otro país sufrió un éxodo de compañías aéreas como la Argentina: tres compañías internacionales decidieron no reestablecer sus operaciones, y eso afecta a la conectividad del país con Medio Oriente y Asia, y con Oceanía y el Pacífico Sur. La segunda línea aérea del país decidió salir de la Argentina. Esto debería ser un llamado de atención, porque esto ocurre por la combinación de todos estos factores”, comentó Cerdá.

Por último, el ejecutivo de IATA aclaró que, cuando comentó la semana le preocupaba que “la Argentina se convirtiera en otra Venezuela”, se refería sólo a la industria aerocomercial y no al contexto político. “Venezuela tenía hace 10 años una de las mejores conexiones aéreas a nivel global y hoy tiene una conectividad muy delicada”, destacó.