Vista se desprende de activos para fusionarlos con su empresa de midstream

Tras recibir un millonario crédito por parte de un fondo estadounidense, la petrolera Vista Oil & Gas se desprenderá de ciertos activos para que estos pasen a formar parte de su recientemente creada compañía de midstream. La decisión fue anunciada por la compañía a través de una nota a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), sin embargo, aún debe recibir la aprobación por parte de la Asamblea el próximo 30 de octubre.

En junio, la empresa fundada por el exYPF, Miguel Galuccio, lanzó Aleph Midstream, enfocada en el segmento de transporte de petróleo y gas en Vaca Muerta. Para este emprendimiento se asoció a dos fondos, Riverstone y Southern Cross Group, que se quedaron con una participación conjunta de hasta el 78,4% a cambio de un desembolso de u$s 160 millones.

A cambio de conseguir el share restante del 21,6%, Vista se comprometió a contribuir con una parte de sus activos de midstream en la Cuenca Neuquina. Finalmente, este lunes informó el acuerdo para iniciar un proceso de escisión-fusión con el objetivo de que Aleph desarrolle un proyecto de infraestructura para el procesamiento y transporte de hidrocarburos en la formación.

El arreglo incluye las plantas de tratamiento de crudo y de gas en el área Entre Lomas; la planta de tratamiento de crudo del área 25 de Mayo-Medanito SE; las instalaciones para el tratamiento de agua asociadas a las áreas Entre Lomas y 25 de Mayo-Medanito SE; los ductos que conectan estas plantas con el sistema troncal de transporte de crudo, el cual está operado por Oldeval para crudo y por TGS para gas; además de los contratos y empleados relacionadas con este patrimonio.

En enero del año pasado, Vista había concretado la compra de la participación (58,8%) de Pampa Energía en Petrolera Entre Lomas por u$s 360 millones, que incluía, entre otras áreas, la que lleva el nombre de la sociedad adquirida.

Como consecuencia de la escisión-fusión, la compañía reducirá su capital social en $ 12,3 millones, de $ 89 millones a $ 76,7 millones, en caso de que se apruebe el proceso, de acuerdo a la nota que lleva la rúbrica de Rosario Maffrand, responsable de relaciones con el mercado de la petrolera.

Hace una semana, la Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobó un financiamiento por casi u$s 1100 millones para proyectos en Vaca Muerta, además de desarrollos en materia de energías renovables y un corredor vial mediante PPP. Uno de los grandes protagonistas de esta inyección fue Vista, que recibió u$s 300 millones para la producción de shale y gas en el área Bajada del Palo Oeste, además de u$s 150 millones para Aleph.

“Este respaldo de una importante institución norteamericana revalida a Vaca Muerta como una política de Estado para el país, que trasciende gobiernos, y una señal de confianza para el futuro de Argentina más allá de la coyuntura”, apuntó Galuccio. Su compañía, creada en 2017, debuto en la Bolsa de Nueva York a fines de julio con la que recaudó u$s 100 millones a través de su oferta pública inicial.