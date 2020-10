Vista, la petrolera de Galuccio, consolidó su recuperación en el tercer trimestre

Vista Oil & Gas, la petrolera que fundó y dirige el ex presidente de YPF Miguel Galuccio, consolidó en el tercer trimestre la recuperación pospandemia que había comenzado en mayo, cuando pudo retomar su actividad tras la interrupción forzosa por la cuarentena.

En una presentación ante analistas e inversores internacionales, Galuccio, presidente y CEO de Vista, dio a conocer los resultados del ejercicio julio-agosto-septiembre, en el que la empresa creció 12% en su producción de petróleo y redujo 19% sus costos de operación. Galuccio destacó las cifras, en un contexto de mayor demanda y mejores precios realizados.

La producción total (petróleo y gas) de Vista ascendió a 25.394 barriles equivalentes de petróleo diarios, lo que significó un aumento del 7% contra el trimestre anterior. El incremento de petróleo, 17.534 barriles diarios, la suba referida del 12%, se explicó por la reapertura de la producción no convencional, lograda a fines de junio.

En el período, el lifting cost fue de u$s 9,9 por barril, un 19% por debajo del que al 30 de septiembre de 2019.

"La eficiencia, la implementación de nuevas tecnologías y la optimización de la estructura de costos operativos le permitieron a Vista compensar los niveles bajos de producción, que dieron como resultado un lifting cost de un dígito, que se mantuvo estable año contra año", explicó la empresa en su informe de resultados.

Vista, recordó, reinició sus actividades de perforación y terminación en Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta, impulsada por un menor costo de desarrollo y una recuperación de la demanda de combustible y del precio.

"La firma puso en producción cuatro pozos nuevos de su cuarto pad, logrando una mejora del 21% en el costo de desarrollo por pie lateral y una mejora del 40% en el costo de terminación por etapa de fractura, respecto de lo registrado en el primer pad, que se completó en 2019", indicó.

"Estas eficiencias resultaron en un costo pozo promedio normalizado de u$s 11,4 millones para el cuarto pad, lo que significó un ahorro del 34% con respecto al primer pad y un ahorro del 20% con respecto al último pad, completado a inicios de 2020", agregó.

Vista, además, informó que, en diciembre, espera poner en producción otra panda de cuatro pozos que corresponderán a su quinto pad.

Durante el tercer trimestre, los pozos de shale-oil de Vista registraron una producción de 8407 barriles diarios de petróleo equivalente, de los cuales 8320 barriles corresponden a los pozos del bloque Bajada del Palo Oeste, donde el pozo promedio de sus 12 pozos se desempeña un 13% por encima de la curva tipo de la empresa.

Durante el trimestre, los ingresos de Vista sumaron u$s 70 millones, un 37% más que entre abril y junio, como consecuencia del aumento de la producción y de la recuperación de sus precios de venta. No obstante, aún son 34% inferiores a los del tercer trimestre del año pasado.

El ebitda ajustado alcanzó los u$s 24,2 millones, un salto del 138% contra el resultado operativo del segundo trimestre. El margen fue del 35%, 15 puntos mejor que el del período previo. Pero, en términos interanuales, el ebitda ajustado resultó 48% inferior.

Como consecuencia, el resultado neto del ejercicio fue una pérdida de u$s 28,4 millones. En el segundo trimestre, había perdido u$s 39,2 millones. En el tercero de 2019, ganó u$s 21,5 millones. Fue su último ejercicio parcial positivo.

"En un trimestre que marcó el camino para reiniciar el crecimiento, Vista logró mantener una sólida posición financiera, que será clave para el financiamiento de nuevas inversiones. El flujo de caja positivo de las operaciones, de u$s 19,1 millones, impulsó nuestro flujo de caja, de u$s 4,3 millones, contribuyendo a un saldo de caja al final del trimestre de u$s 225 millones", resaltó la empresa, en su comunicado de los resultados.