Visita de empresarios de Miami: qué sectores miran y por qué ven una oportunidad

“Siempre hubo interés pero ahora vemos más inquietud”, resume uno de los miembros de la delegación de la Cámara de Comercio del Gran Miami (GMCC, por sus siglas en inglés) que se encuentra actualmente en el país para explorar oportunidades de negocios. Más de 20 empresarios de la ciudad al sur de Florida llegaron a la Argentina para mantener reuniones con compañías locales y ampliar un partnership que, apuntan desde la entidad, mueve alrededor de u$s 1500 millones. El tipo de cambio alto y los bajos costos de contratación aparecen como algunas de las variables que más los entusiasman.

Para Alfred Sánchez, presidente y CEO de GMCC, la situación económica actual “crea oportunidades para la comunidad de negocios”. Y agrega: “Hemos seguido lo que ha estado pasando en la Argentina desde el cambio de Gobierno y lo que sucedió después, pero vemos gente muy interesada en continuar manteniendo relaciones con el país sin importar qué ambiente político haya”.

El contexto político y económico es distinto al del 2015, cuando la entidad había organizado una misión al país por última vez. “No fue planeado venir en medio de las elecciones, sin embargo, creo que es un momento único para que mantengamos las relaciones que tenemos y formemos otras nuevas” señala Sánchez. La delegación visitó la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Córdoba para promover el nuevo vuelo entre la provincia y Miami, a través de American Airlines, y mantuvo una reunión con 50 emprendedores argentinos para generar networking entre ambos grupos.

Meeting with Argentine Sen. Esteban Bullrich, friend of our @SenRickScott, discussing increasing #BusinessConnections sponsored in pet by @AmericanAir #LinkagesArgentina @MiamiChamber @gableschamber pic.twitter.com/5tgmcJUM2S