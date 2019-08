Videla de Amgen:

Cuando a Cristian Videla le propusieron dejar su puesto en la casa matriz del laboratorio Amgen, en California, para instalarse en su propio país y liderar el desembarco de la farmacéutica en la Argentina, no lo dudó. Aunque el desafío parecía enorme, era una oportunidad más para encontrar una posición en la que, una vez más, se sintiera incómodo.

"Yo siempre trato de buscar puestos en los que estoy incómodo. Necesito sentir que estoy cerca del fracaso, porque esos son los desafíos que valen. En mi carrera tuve muchos fracasos, que hoy se convirtieron en una parte importante de mi crecimiento", destacó Videla, CEO de Amgen, en el 9° CEO Profile organizado por El Cronista y la revista Apertura.

Una de las maneras de lidiar con el fracaso y los temores, explicó, es poder enfrentarse a ellos y hacer que parezcan menores: "A los 4 años casi me ahogué. Durante muchos años le tuve miedo al agua, pero pese a ello hice un curso de buceo, que me dio la posibilidad de conocer un mundo diferente. También salté en paracaídas y no me gustan las alturas. Ese es el modo de hacer que los fracasos parezcan más chiquitos que los logros".

El ejecutivo precisó que durante meses estuvieron discutiendo cuándo sería el momento adecuado para desembarcar en el país. Se hablaba, en ese momento, que tal vez era conveniente tomar la decisión recién después de las elecciones legislativas de 2017, para ver si el Gobierno obtenía un respaldo en las urnas.

Sin embargo, Videla defendió la idea de la conveniencia de instalarse en el país pese a que la Argentina es un mercado volátil: "Es un mercado interesante y atractivo para estar. Y le voy a robar la frase a uno de mis jefes. Cuando hay tempestad están los que eligen construir paredes y los que prefieren hacer molinos de viento. Nosotros queremos ser de estos últimos".

Así, en cada conversación con el board de la compañía debe explicar que para este mercado la inflación y la volatidad en casi todas las variables económicas es normal. A pesar de ello, destacó, que los argentinos tienen una inmensa creatividad y una capacidad de innovación excepcional.

"En una de las paredes de la casa central en California están los nombres de todos las personas que ayudaron a construir Amgen. Entre ellos está el de César Milstein, sin su investigación sobre anticuerpos monoclonales, esta empresa no sería lo que es. Los argentinos pisan fuerte cuando aportan", dijo.

En su carrera, Videla pasó por posiciones muy diversas en muchos países del mundo. Empezó en la banca de inversión en la Argentina, tuvo una empresa de tecnología, hasta que, mientras trabajaba para la consultora McKinsey en Bélgica decidió introducirse en el mercado de las farmacéuticas.

"Al terminar el colegio yo quería estudiar genética. Cuando llegó el día de anotarme, no sabía que se debía hacerlo según la inicial de mi apellido y perdí la oportunidad. Por eso me fui para el lado de la economía empresarial. Pero el sector siempre me interesó", contó.

Además, de cada uno de los lugares en los que vivió buscó sacar algo positivo, tanto para su vida profesional como para la privada. En España, dijo, aprendió sobre jamones y vino, en Bélgica, sobre cómo hacer relojes.

"La Argentina es el momento de estar con la familia. Para que mis hijos estén conozcan a sus primos y eso es lo que queremos aprovechar", concluyó.