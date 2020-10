Vicentin rechaza denuncia por estafa y acusa a bancos extranjeros de haber hecho lobby para su expropiación

Vicentin repudió la querella que iniciaron ayer bancos internacionales acreedores contra la cerealera concursada por presunta estafa. Las entidades financieras del extranjero involucradas tienen acreencias impagas por más de u$s 500 millones y la acusan de haber usado créditos destinados a la compra de granos para financiar otros negocios del grupo empresario, dueño de la agroexportadora.

La empresa rechazó el recurso presentado por el comité Ad Hoc de Acreedores Internacionales de Vicentin SAIC en la Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad de Rosario (Santa Fe) ayer y sostuvo que la denuncia penal "no tiene fundamento alguno".

"Acreedores de Vicentin hicieron una denuncia penal sin sustento ante la Justicia de Rosario en contra de la empresa. Por intermedio de su asesor legal, el Sr. Enrique Bruchou, se dedicaron a diseminarla en todos los medios que han podido. Dicha denuncia no tiene asidero alguno y Vicentin defenderá enfáticamente su buen nombre y honor en todos los foros que corresponda", aseguró la cerealera en un comunicado que emitió hoy.

La referencia es a Enrique Bruchou, fundador de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, uno de los principales estudios jurídicos del país y de los más renombrados, en materia de bancos y empresas.

Asimismo, la compañía se refirió a intimidaciones por parte de los bancos. "Tal presentación confirma las amenazas realizadas por dichos bancos en diciembre en caso de que la empresa se concursara, no pagara de inmediato el monto reclamado o no aceptara la propuesta de venta y desguace liderada por uno de ellos, en un claro conflicto de intereses", denunció.

"Estos bancos se han negado a apoyar la oferta de pago de Vicentin mediante un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) previsto en la legislación nacional, el cual tuvo un principio de acuerdo de los productores agropecuarios y de la banca púbica. Consideraban que tal acuerdo proponía condiciones muy ventajosas para los productores", continuó.

"Claramente no les interesan los procesos legales ante los tribunales nacionales, sino su repercusión en los medios, una conducta inapropiada para tan prestigiosas instituciones. Es inadmisible que la banca internacional utilice cuestiones no probadas o meras insinuaciones cómo modo de presión mediática para obstaculizar el proceso concursal, demorando cualquier salida. La empresa no cederá frente a amenazas o presiones indebidas de esta naturaleza", destacó.

Asimismo, Vicentin afirmó que, luego del concurso y la propuesta de pago, "el único objetivo de estos acreedores fue buscar su expropiación a través de un intenso lobby ante funcionarios públicos para que el Estado Nacional y Provincial les pague su crédito, no respetando el proceso concursal en curso".

En febrero, los bancos acreedores en cuestión realizaron una presentación de un Discovery (un análisis de sus cuentas) en los Tribunales de Nueva York, con la intención de conocer la situación financiera y los movimientos de la empresa.

"El análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios", señalaron ayer fuentes cercanas a los bancos que iniciaron la querella.

"La información obtenida a través del Discovery en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin SAIC habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance", agregaron.

La cereleara rechazó la acusación. "Su abogado se ha dedicado a diseminar dicho proceso en la prensa nacional. La empresa no lo ha objetado a fin de evitar incurrir en costos en una defensa que consideraba innecesaria. Ocho meses mas tarde y luego de una extensa investigación, dichos bancos no encontraron un solo acto inapropiado por parte de Vicentin, pero continunan sembrando rumores falsos a través de su vocero ad hoc", argumentó.

El lunes pasado, la agroexportadora informó que contrató al banco de inversión Maxim Group, con sede en Nueva York, para que lo asesore en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores y en la selección de posibles inversores, aportantes de capital y o financiamiento, con el objetivo de que lo coadyuven a solucionar la situación en que se encuentra inmersa la compañía.

Por último, la empresa concluyó que el nuevo directorio, que se conocerá en los próximos días, tras la asamblea de accionistas prevista para el 15 de octubre, "trabajará incansablemente hasta encontrar una solución con el fin de honrar los compromisos asumidos, ejerciendo el derecho de defensa ante la Justicia, sin armar campañas mediáticas ni relatos tendenciosos o falsos".

El grupo de acreedores financieros internacionales está conformado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingés, el brazo financiero del Grupo Banco Mundial), Netherlands Development Finance Company (FMO, el Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), Internationale Nederlanden Groep (el banco neerlandés ING), la entidad holandesa Rabobank, el parisino Natixis y la red francesa de bancos cooperativos Credit Agricole.

"Como le hemos comunicado a las autoridades de Vicentin SAIC en reiteradas oportunidades, hasta que no se comprenda las razones que causaron el colapso financiero de la compañía será imposible reestablecer la confianza del mercado y de los acreedores. "Esta nueva acción persigue ese objetivo”, acotaron voceros del comité.