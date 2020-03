Vicentin no cumplió con un embarque y entró en default con un fideicomiso financiero

La firma agroexportadora Vicentin no cumplió con un embarque de exportación que debió haber realizado el 29 de febrero último, motivo por el cual entró en cesación de pagos con los tenedores de un fideicomiso financiero por US$ 50.000 para financiar sus ventas externas.

Así lo informó en sendas comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires TMF Trust Company en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero Vicentin Exportaciones VIII.

"Se comunica a los tenedores de valores fiduciarios que no se efectuará el pago correspondiente al 6 de marzo próximo" por u$s 50.000, indicó TMF.

Explicó que esta decisión se tomó "en virtud de la nota de Vicentin informando que, por razones legales, no podrán cumplir definitivamente con el embarque de las mercaderías bajo los contratos de exportación afectados que debía haber efectuado con anterioridad al 29 de febrero último".

También destacó "la solicitud de la apertura del concurso preventivo de Vicentin ante el Juzgado Número 4 en lo Civil y Comercial de Reconquista, en la provincia de Santa Fe".

TMF puntualizó que "Vicentin, fiduciante del fideicomiso, se encuentra atravesando dificultades financieras que tienen impacto en su operatoria diaria y han derivado en la solicitud de apertura de su concurso preventivo".

Vicentin, una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos de Argentina, entró en "estrés financiero" en diciembre del año pasado a partir de no pagar una deuda de u$s 1350 millones a proveedores y entidades financieras, de los cuales US$ 350 millones corresponden a pasivos con acreedores granarios.

Esto generó varias demandas de los acreedores y al no contar con la aceptación necesaria por parte de los mismos a la primer propuesta, desembocó en el pedido de una convocatoria.