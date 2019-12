Vicentin le vendió a Glencore parte de sus acciones en Renova

Este martes, se informó que Vicentin "transfirió un 16,67% de su tenencia accionaria" en Renova a "Renaisco BV, afiliada de Glencore Agriculture". Ahora, Glencore es el accionista mayoritario de Renova SA, "con el 66,67% de las acciones", precisó un comunicado.

Vicentin mantiene el 33,33% de Renova, firma conjunta creada en 2007 en Santa Fe con Glencore, donde cada una controlaba el 50%. Produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo.

Si bien se conoció en estas horas, la venta se cerró el 2 de diciembre, previo a la demora de pagos de Vicentin, y el dinero fue usado para saldar deudas comerciales. El grupo vive momentos difíciles, afectado por problemas de liquidez. El viernes, frenó la operación en tres plantas, que siguen paradas desde entonces; el 5 de diciembre, no pudo hacer frente a vencimientos por u$s 350.000, sobre u$s 350 millones de deuda que busca reestructurar, ante la falta de liquidez por "estrés financiero", según fuentes de Vicentin, que aseguran no estar frente a una crisis estructural.