Vicentin: dictan la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda

El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda SA, una de las empresas que conforman el grupo Vicentin, y dispuso la prohibición de "innovar" la composición accionaria de la compañía.

La decisión se enmarca en la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos otorgados por el Banco Nación por $ 18.500 millones a la cerealera concursada, Vicentin SAIC, durante la gestión macrista.

Asimismo, el juez ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil desde enero de 2018 hasta ahora al ex presidente del Nación, Javier Gonzalez Fraga, y a los responsables de Vicentin, como Roberto y Hernán Vicentin, Máximo Padoan y Alberto Macua, entre otros directivos.

De esta manera, se pone fin al resguardo a la confidencialidad de los datos de más de 20 acusados y liberó la inhibición de los bienes de estas personas físicas comprometidas en la causa (la inhibición rige solo para los activos de Algodonera Avellaneda). "Deviene prematuro disponer la inhibición general de bienes sobre los individuos, no corresponde hacer lugar a lo solicitado", afirma el expediente.

El pedido de inhibición fue realizado por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que también había intentado avanzar sobre los bienes de Vicentin SAIC. Al respecto, Ercolini aseguró que “el patrimonio de dicha sociedad, al día de la fecha, se encuentra suficientemente protegido por parte del juez local, pues la ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras determina en su artículo 15 que si bien la concursada no queda desapoderada de su patrimonio éste queda sujeto a una administración controlada por un síndico”.

Para el juez, ordenar la inhibición general de bienes de la cerealera y desahabilitar cambios en la composición accionaria, podría, eventualmente, afectar el normal desarrollo del proceso concursal y trabar el procedimiento de gestión y conservación de los bienes que ya se encuentra en marcha, "teniendo en cuenta que la entidad que sería la mayor afectada por las maniobras investigadas, ya se encuentra presentada en el proceso concursal con su respectivo crédito".

A diferencia de la cerealera, Algodonera Avellaneda no se encuentra concursada, pero atraviesa un conflicto gremial desde hace unas semanas, que ocasionó un freno en su planta de producción en la ciudad santafesina de Reconquista.

Desde el inicio de la cuarentena, las ventas de esta unidad de negocio se vieron resentidas debido al desplome de la demanda y la caída de los precios internacionales del algodón por la baja actividadad textil a nivel global, según fuentes allegadas al holding empresario. Por este motivo, la empresa se reconvirtió y empezó a fabricar alcohol en gel.

La tensión se desató cuando empezaron a correr rumores de un posible cierre del establecimiento, donde trabajan más de 400 operarios, que protagonizaron diversas protestas en sus puertas. Según trascendió, muchos de ellos, afiliados al Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia) y la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT) buscan cambiar de representación gremial al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA).

Desde el entorno de Vicentin, aclararon que nunca se dejaron de abonar los sueldos y que, hasta que no se produzca una presentación formal en el Ministerio de Trabajo sobre el cambio gremial, la empresa no dialogará con otros sindicatos que no representan a los empleados en cuestión.

Tras el fallecimiento de Sergio Padoan, ex CEO de Vicentin SAIC, el grupo encara una transformación para salir de la crisis en la que se encuentra inmersa la cerealera, que comprende el recambio de la cúpula y la incorporación de nuevos jugadores en la empresa.