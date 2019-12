Vicentin asegura que no venderá activos para cancelar su deuda

El Grupo Vicentin le aseguró a sus proveedores que no venderá más activos para salir de su crisis financiera.

"El viernes de la semana pasada, Vicentin, en oportunidad de contestar una consulta de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en el marco de las circunstancias que son de público conocimiento, insistió que el mantenimiento incólume de su estructura de capital humano e industrial, construida en sus 90 años de existencia, era su prioridad absoluta, porque la recuperación de su plena operación sólo puede apoyarse en sus activos industriales y su natural contraparte, que son los productores del campo argentino, con quienes ha tenido y tiene miles de operaciones de todas las modalidades", se lee en una nota firmada por su directorio, fechada este miércoles 18 de diciembre.

"Estos activos industriales están intactos y brindan trabajo directa e indirectamente a miles de argentinos y su conservación es el presupuesto de cualquier plan de salida de esta coyuntura que atraviesa Vicentin", agregó.

Ayer, el grupo suizo Glencore informó que le había comprado a Vicentin un 16,67% de Renova, procesadora de aceites y biodiesel que ambos compartían 50-50. En su nota, el directorio de Vicentin recordó que la operación se había concretado el 2 de diciembre, antes de su decisión de suspender pagos. De hecho, apuntó que utilizó ese dinero para cumplir obligaciones de su giro comercial.

Con el no pago de u$s 350.000, Vicentin puso la semana pasada a su deuda en suspenso. El grupo acumula u$s 350 millones en compromisos.

"No estamos ahorrando esfuerzos para que la superación de esta coyuntura empiece a tener lugar en el más pronto plazo. Tal plan integral, como hemos hecho saber, será comunicado a productores e interesados, inmediatamente de terminar su elaboración", concluyó la misiva.