Venta de empresas: 18 multinacionales dejaron Argentina en 2020 y aun hay lista de firmas que buscan dueño

En 2020 al menos 18 multinacional decidieron cerrar o vender su operación local en Argentina. Unque la cantidad de transacciones aumentó un 15% en un año, en términos monetarios los valores disminuyeron un 75%. Es el monto más bajo desde el año 2009.

Hubo sectores ganadores y perdedores, y numerosas reestructuraciones corporativas que dejaron un balance de 53 transacciones de M&A, por un valor de u$s 970 millones.

“De cara a 2021, el escenario es una Argentina que todavía seguirá enfrentando la salida de nuevas multinacionales, que quedarán en manos de compradores locales, más adeptos a la coyuntura local. La tecnología fue un actor clave en 2020 y es probable que lo siga siendo. Argentina mostró que tiene potencial para desarrollar tecnología y es un sector que seguirá con un crecimiento exponencial”, aseguró Juan Tripier, Senior Manager de First Capital Group.

Mutinacionales de salida

Se han registrado al menos 18 operaciones y/o anuncios en las que un grupo multinacional decide cerrar o vender su operación local en Argentina. “Las operaciones/anuncios se concentran principalmente en los sectores de Aeronáutica, Textil y Retail, sectores que han sido especialmente afectados por la pandemia y por la situación de crisis económica en Argentina”, explico Tripier.

Las principales operaciones de 2020 incluyeron:

Principales operaciones

La compra del 49% de la multinacional de servicios petroleros Schlumberger por parte Equinor y su socio Shell en partes iguales por u$s 355 millones.

La adquisición de LCLA Daylight (L Catterton) de un porcentaje de Despegar.com por el valor de u$s 200 millones.

La compra del Grupo Assa por parte de la compañía Argentina Globant por u$s 74,5 millones.

Adquisición de Walmart Argentina por parte del Grupo De Narvaez por un total de u$s 44 millones.

En relación al origen de las transacciones, se observa que casi el 50% de las operaciones fueron del tipo crossborder (el comprador es de un país extranjero). Se revirtió la tendencia en relación a años anteriores donde los compradores extranjeros venían siendo mayoría, hoy es un mercado principalmente entre locales con menor apertura.

Transacciones no concretadas

El informe de First Capital Group identifica dos transacciones anunciadas que todavía no se han concretado por un valor total de casi u$s 200 millones, correspondientes al sector energético:

Carboclor (propiedad de la petrolera estatal uruguaya Ancap) acordó la venta con la compañía Arabe Pure Life General Trading por el monto de u$s 45 millones.

Edenor por parte de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti a través de Empresa de Energía del Cono Sur e Integra Capital. Se estima que la transacción se cerró en u$s 100 millones.

Sectores

Los sectores más activos durante el año fueron Tecnología & Software, Alimentos & Bebida, Turismo, Minería y Energía.

Tecnología & Software: El sector de Tecnología & software fue unos de los sectores más activos en 2020. En total, se concretaron 9 transacciones por un valor de u$s 100 millones, con fuerte participación de inversores extranjeros. Fue un sector ganador debido al desarrollo acelerado que tuvo debido al Covid-19. Mercado Libre adquirió la empresa de software Lagash, la cual tiene operaciones en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay y un grupo inversor invirtió u$s 23 millones en Agrofy.

Minería: Más allá del aumento de las retenciones, la minería es un sector que en los últimos años siempre se ha mantenido activa en M&A (considerando que en periodos de crisis el precio de los metales sube). Muchos inversores ven con buenos ojos el mercado argentino dado que aún tiene poco desarrollo y por lo tanto probabilidad de crecimiento en los próximos años. Yamana Gold completo en mayo la venta de su cartera de intereses de regalías de la explotación de la mina de oro de Gualcamayo en San Juan por u$s 65 millones a la compañía canadiense Nomad Royalty Company. La minera junior canadiense Cerrado Gold, con operaciones en Brasil, se quedó con la mina de oro en Santa Cruz de Minera Don Nicolás por u$s 45 millones. La minera pertenecía a un grupo de ensambladores de electrodomésticos en Tierra del Fuego.

Energía: Fue un sector muy afectado los vaivenes de los precios del petróleo que hubo durante el año. La mayor parte de las transacciones fueron del sector petrolero y se registraron en los meses pre-pandemia. El sector Energético tuvo la misma cantidad de transacciones que en 2019 (6 deals en el corriente año contra 6 del 2019 y 16 del 2018). Entre las operaciones más relevantes del sector se encuentran la adquisición del 10% de la petrolera de la provincia de Neuquén GyP por ConocoPhillips (USA); Chevron vendió el 15% del paquete accionario del área El Trapial – Curamched a Corporación Financiera Internacional (CFI – parte del Banco Mundial).

Alimentos y Bebidas: podemos destacar que en febrero Cervecería y Maltería Quilmes, subsidiaria de AB InBev, amplió sus portfolio de productos y entró a un nuevo segmento, con la compra de la empresa vitivinícola Dante Robino de la familia Squassini.

Retail: Carlos Rosales adquirió la compañía de venta de electrodomésticos Garbarino.

Perspectiva 2021

"En sectores con alta exposición al estado, por ejemplo salud, utilities o telecomunicaciones, seguramente veamos algunos movimientos generados por los cambios a nivel del marco regulatorio y mayores controles tarifarios”, explicó Tripier y agregó que “las industrias con mayor correlación al dólar, seguirán estando mejor posicionadas”.