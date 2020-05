Venta de Garbarino: Rosales firmó el pre-acuerdo para entrar a la empresa

La venta de Garbarino es inminente. Luego de la reunión de ayer con Armando Cavalieri, el titular del Sindicato de Comercio, la aseguradora Grupo Prof está cada vez más cerca de quedarse con la cadena de electrodomésticos y electrónica más importante del país: hace apenas unos minutos, el titular de Prof y protesorero de San Lorenzo de Almagro, Carlos Rosales, firmó el acuerdo de oferta formal de compra con los propietarios de la empresa, los hermanos Daniel y Omar Garbarino, para encaminar el traspaso.

"La oferta fue aceptada por la totalidad de las partes involucradas. El proceso concluye en cuando el grupo decida efectivamente manifestar su voluntad de adquirir de forma definitiva la explotación del negocio", señalaron fuentes allegadas a la negociación.

Tal como adelantó este medio, a partir de ahora, se pone en marcha un proceso de due dilligence, una etapa de investigación previa a que se concrete la compra, que comienza a regir desde la firma de este acuerdo e implica la revisión de las cuentas de la compañía, que atraviesa una complicada situación económica desde hace meses.

Con pérdidas de $ 20 millones diarios, OCA vale u$s 37 millones En estos días, los liquidadores judiciales deerán ratificar el precio al que tasaron la empresa hace dos meses. El mayor correo privado del país paga los sueldos en cuotas y apeló a ayudas oficiales (ATP, Repro, PPC) para cubrirlos. Uno de los interesados tiene nexos con Hugo Moyano.

Durante un plazo máximo de 30 días corridos, Rosales deberá establecer la forma de pago en la que los acreedores cobrarán la deuda que Garbarino contrajo con ellos, que asciende a $ 12.000 millones, entre los $ 5000 millones del pasivo con las entidades bancarias (Galicia y Santander, las principales) y los $ 7000 millones adeudados a proveedores comerciales, los fabricantes de electrodomésticos y electrónica nacionales e internacionales.

Conocedores de la interna mencionaron que "se inicia un proceso en el que Rosales y sus equipos técnicos trabajarán en la identificación de problemáticas puntuales y detalles operativos, para mejorar la eficiencia de la empresa, y pondrán en marcha su plan de trabajo para sacar de la crisis a la mayor casa de retail del mercado argentino". Desde el círculo cercano a Prof comentan que, de no haber sorpresas, la transacción debería cerrarse entre mitad y fines de junio.

De concretarse finalmente, la adquisición incluirá las seis empresas del grupo Garbarino: Garbarino S.A.I.C, Compumundo S.A, Digital Fueguina S.A, Tecnosur S.A, Garbarino Viajes S.A y Fiden S.A.

Prof prevé una expansión regional de Garbarino

No obstante, durante la auditoría, Prof no tendrá la exclusividad. "Esto habilita a otros interesados a participar del juego también. Si un oferente realiza una mejor propuesta en los próximos días, también se la considerará, y Rosales podría no ser el comprador", señalaron fuentes vinculadas al deal, aunque aclararon que todo indica que se convertirá en el nuevo dueño.

A través de Carlos García, el presidente de Garbarino y el principal encargado de llevar adelante la negociación, ya se logró acordar un principio de reestructuración de la deuda con los bancos acreedores. Con el Galicia y Santander, se habría pautado una quita de entre el 70% y el 75%.

También, se logró un primer entendimiento con los proveedores comerciales. Con ellos se habría arreglado un 35% de poda, que se financiaría en 18 meses. Los más inflexibles habrían sido, al igual que en las anteriores ocasiones, Mirgor y Newsan, que representan aproximadamente el 70% de la facturación de la cadena.

Prof se comprometió a mantener los locales y los puestos de trabajo

A partir de este cambio, García dejaría la presidencia para dar lugar a Rosales, aunque el nuevo dueño nombraría a un gerente general con "espalda" y experiencia en el mundo del retail para estar al mando de la gestión, algo que en Prof ya ocurrió el año pasado: Marcelo Larrambebere, quien antes trabajó en San Cristóbal Seguros, es ahora el director general.

Como un gesto de solidaridad, Rosales se hará cargo de una parte de los sueldos del personal de Garbarino. Su aporte de entre $ 50 y $ 70 millones estará acompañado de los fondos que el Estado le destinará a la empresa, por medio de un ATP que fue solicitado y ya aprobado.

Prof prevé hacer una inversión inicial cercana a los $ 2000 millones para sanear las cuentas de Garbarino en un período de entre 18 y 24 meses e iniciar una expansión regional, en una primera etapa a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador, países que no tienen una fuerte presencia de marcas de retail a diferencia de mercados más desarrollados como Brasil y Chile.

Cavalieri, ayer en reunión con los directivos de Prof y Garbarino

Rosales se comprometió a mantener las 191 sucursales de Garbarino y los 54 locales de la marca Compumundo, como así también los 4361 puestos de trabajo que tiene la empresa en la actualidad. La apuesta será complementar la venta física con un mayor impulso al canal digital, con una robusta plataforma de comercio electrónico.

Ayer, tras el encuentro, Cavalieri expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo”, y recordó “el acompañamiento y el respaldo del gremio al proceso preventivo de crisis (PPC) que, entre otras medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo, el principal objetivo”.

Quién es Carlos Rosales

Aunque ganó visibilidad al llegar a San Lorenzo, “Charly”, como lo apodan en su círculo íntimo, mantiene un perfil bajo en el mundo de los negocios. Asumió la dirección de Grupo Prof en 2017 para reorientar el rumbo de la compañía hacia una nueva etapa de crecimiento y consolidación, cuando la firma atravesaba un momento delicado.

Hoy, tres años más tarde, la aseguradora busca posicionarse entre los jugadores líderes del mercado, con las dos unidades que posee: Prof Seguros y Plus ART.

"Charly" Rosales se convertiría en el nuevo dueño de Garbarino

El ejecutivo también está asociado al mundo de la hotelería y la gastronomía. Es dueño de un restaurante en el barrio porteño de Recoleta, Schiaffino Bistró, y tiene un complejo de cabañas de ecoturismo en la provincia de Misiones, Don Enrique Eco Lodge.

Antes de dedicarse a los negocios, Rosales pasó por la política: participó en el Instituto de la Vivienda porteño en la gestión Ibarra-Telerman, fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Ministerio de Salud de la Nación y acompañó a Daniel Scioli en la Secretaría de Deportes de la Gobernación bonaerense.

La negociación, de diciembre a hoy

Las idas y vueltas empezaron a fines de diciembre, cuando Garbarino colgó el cartel de venta. El primer interesado en quedarse con la ella fue el fondo Inverlat, liderado por ex banqueros de la City y dueño de licencias gastronómicas como Havanna. A fines de marzo, perdió el beneficio de la exclusividad que tenía para negociar. Se le venció el plazo y no hubo prórroga, pero tampoco reavivó su interés.

Cuando Inverlat retiró la oferta, apareció Rosales, considerando que se trataba de una buena oportunidad para entrar al mundo del consumo masivo. Asimismo, antes de que Inverlat se bajara, en marzo también se sumó a la contienda Covelia, la compañía de servicios de higiene y recolección de residuos perteneciente a Ricardo Depresbiteris y vinculada al sindicalista Hugo Moyano. En los últimos días, Covelia quedó desplazada, dado que, según allegados a la negociación, no logró ponerse de acuerdo con los acreedores.

En tanto, el apoyo de Cavalieri fue clave. La mayoría de los 4300 empleados de Garbarino pertenecen a su gremio. El resto está afiliado al Sindicato de Camioneros. En este sentido, su respaldo fue esencial, ante la posibilidad de una pérdida de poder para el jefe gremial, que siempre mantuvo una rivalidad con Moyano.

El apoyo de Cavalieri, el titular del Sindicato de Comercio, fue clave

“Si Covelia se queda con Garbarino, Cavalieri pasaría a un segundo plano. Esto implicaría una posible pérdida de afiliaciaciones, porque Comercio tendría menos representantes", le dijeron a El Cronista días atrás conocedores de la interna. “A eso hay que sumarle los antecedentes problemáticos de Moyano con OCA e Independiente. Por lo bajo, lo que dicen todos es que si se puede evitar negociar con una figura polémica y compleja como él, mejor", expresaron en ese entonces.

Pese a que la venta está encaminada, la situación de Garbarino es crítica. A principios de abril, anunció que pagaría los haberes del personal en cuotas. Según la Central de Deudores del Banco Central, acumula 1563 cheques rechazados por más de $ 2000 millones al 4 de mayo, último dato disponible.

Aunque logró duplicar sus ventas online desde que empezó la cuarentena, desde la misma cadena reconocieron que los ingresos obtenidos a través del e-commerce, canal que impulsó durante el aislamiento ante el cierre de las sucursales, no alcanzan para cubrir los gastos ni compensan la caída de la venta presencial. La compañía tiene una participación del 22% del mercado nacional.