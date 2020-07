Vacaciones con promociones: Flybondi ofrece pasajes por $ 900 y LATAM a Miami por $ 45.000

Más líneas aéreas se subieron al festival de promociones con pasajes baratos, con el objetivo de lograr un repunte tras la cuarentena. Bajo el concepto “que el resto del año se pase volando”, FlyBondi lanzó una promoción con tarifas "Ultra flex" para todos sus destinos nacionales, con tíckets desde $ 999 por tramo, con tasas e impuestos incluidos. La oferta estará disponible hasta el jueves y se podrán adquirir pasajes para viajar entre septiembre de este año y junio de 2021.

Los destinos nacionales para los que aplica son Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Puerto Iguazú, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Trelew y Tucumán.

Hace unos días, la aerolínea sacó sus pasajes “Ultra low cost, ultra flex” para tíckets que se adquieran hasta el 30 de septiembre de 2020. "Se permitirán dos cambios de fecha sin costo adicional. Aplica para todas las rutas domésticas de la aerolínea", explicaron desde la low-cost. Hay tramos por $ 1342 a Mendoza, $ 1571 a Salta, $ 1913 a Bariloche y $ 1598 a Iguazú.

Ayer por la noche, LATAM Airlines sacó una promoción válida solo por tres días, para vuelos a partir del 2 de septiembre de 2020 y el 20 de febrero de 2021. Entre las ofertas destacadas, se encuentran ida y vuelta a Cancún por $ 39.454 finales, Miami por $ 45.625 finales y Madrid por $ 55.832 finales. También hay vuelos rebajados a Nueva York, otras ciudades de Europa, países de la región (como Brasil, Perú y Ecuador), playas del Caribe, Oceanía y Sudáfrica.

Mirá también El Museo Rodin vende esculturas para sortear su crisis financiera El emblemático centro cultural dedicado a la obra de Auguste Rodin reabrió sus puertas hoy, con una innovadora estrategia para hacerle frente a la caída de ingresos: venderá piezas de bronce, con las que espera recaudar u$s 3 millones cada año

Las tarifas incluyen todos los impuestos aplicables y permite cambios sin multa hasta diciembre de 2021; aunque no devolución. Es decir, no se podrá pedir un reembolso del dinero y si el pasajero no vuela el tramo de ida, se cancela automáticamente el regreso. para vuelos a partir del 2 de septiembre de 2020 y el 20 de febrero de 2021. Hay que tener en cuenta que la mayoría no son vuelos directos, sino que tienen paradas intermedias.

La semana pasada ya había realizado un “happy hour” para comprar con flexibilidad y realizar cambios sin multa hasta diciembre de 2021. "Todos los pasajes comprados entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2020 permitirán un cambio de fecha o destino sin costo adicional ni penalidad, para volar en todas nuestras rutas domésticas e internacionales", expresaron desde Latam.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas extendió la venta de pasajes flexibles hasta el 31 de julio, para volar a partir del 1º de septiembre. La campaña se lanzó hace unas semanas y concluyó el 30 de junio, pero la aerolínea de bandera decidió continuarla por un mes más. Se permiten reprogramaciones sin penalidad.

Las rutas y horarios disponibles a partir de septiembre son los mismos de la red de operación regular de la compañía, los que tenía previo a la pandemia. En los destinos nacionales, sobresalen vuelos a San Carlos de Bariloche por $ 5524, Ushuia por $ 5742 y El Calafate por $ 9990. En los regionales, se destacan Cancún Santiago de Chile por $ 10.684 y Río de Janeiro por $ 19.775. En los internacionales, se encuentran Miami por $ 60.817, Madrid por $ 64.319 y Roma por $ 74.666.

Pese a la propagación del Covid-19 y el rebrote en varios países, muchos pasajeros ya consideran subirse a un avión cuando se levante el aislamiento y se reabran las fronteras. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un 33% tiene previsto realizar algún tipo de desplazamiento aéreo, ya sea dentro o fuera del país, en los próximos tres meses, mientras que un 36% más cauteloso aguardará un poco más de tiempo, aunque no tanto: prevé volar en un plazo de seis meses.

La proximidad del posible retorno de los vuelos y el hartazgo de tantos días de encierro generaron un incremento de las ventas de pasajes para viajar a partir de septiembre, aunque la mayoría de las operaciones se concentran en la temporada alta, entre diciembre próximo y marzo del año que viene.

Copa podría retomar rutas que abandonen Latam, Aeroméxico y Avianca La firma bandera de Panamá analiza si, en un largo plazo, toma las rutas que las otras líneas aéreas dejen de lado luego de la reorganización que las llevará a ser empresas mucho más pequeñas tras acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos.

Ansiosos de recorrer sus destinos favoritos, los argentinos se entusiasman con la flexibilización del confinamiento en Europa, que ya retomó el tráfico aéreo y recibirá a turistas de otros continentes, en principio, a partir de octubre. Las agencias de viajes registraron subas de hasta el 30% en las transacciones de las últimas semanas en vuelos para el Viejo Continente.

Las playas y hoteles del Caribe incorporaron protocolos para darle la bienvenida a sus visitantes en cuanto las autoridades lo permitan. Las ventas a estos destinos, al igual que en el caso de Brasil, aumentaron un 70% desde la segunda mitad de mayo.

Según referentes de la industria, los valores son los más bajos del mercado de los últimos años por lo que para quienes cuentan con los ahorros, disponibilidad para planificar hoy un viaje y no le temen al virus, se trata de un buen momento para comprar porque se encuentran ofertas que podrían desaparecer en breve y las tarifas son seductoras como nunca antes.

Con descuentos en las tarifas, financiación hasta en 24 cuotas sin interés y condiciones de flexibilidad, las aerolíneas continúan con su maratón de descuentos en pasajes y adaptan las condiciones de cambios para que los turistas realicen modificaciones en las fechas de viajes sin penalidad ni desembolsos extra. Como todavía hay incertidumbre sobre la fecha del regreso de los vuelos, las empresas brindan la posibilidad de reprogramarlo o postergarlo sin penalidad.